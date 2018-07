Netflix supera la HBO per primer cop en nominacions als Emmy

Per primer cop en 18 anys, la HBO no és la plataforma amb més nominacions als Emmy. Els premis televisius han presentat avui els finalistes, a l'espera de saber qui s'endú l'estatueta en una gala que se celebrarà el 17 de setembre, presentada per Michael Che i Colin Jost, de 'Saturday Night Live'. I Netflix és qui, amb 112 nominacions, encapçala un rànquing on la HBO ha quedat segona, amb 108.

La selecció de finalistes es pot considerar conservadora, com a mínim en la categoria de drama, ja que cap de les set sèries assenyalades és una novetat de l'última temporada. En l'apartat de comèdia, la cosa millora: tres sèries optaran al premi principal per primer cop: 'Barry', 'Glow' i 'The marvelous Mrs. Maisel'.

Aquests són els nominats de les principals categories:

Millor drama:

'The Crown'

'Game of thrones'

'The handmaid’s tale'

'Stranger things'

'The americans'

'This is us'

'Westworld'

Millor comèdia:

'Atlanta'

'Barry'

'Black-ish'

'Curb your enthusiasm'

'GLOW'

'The marvelous Mrs. Maisel'

'Silicon Valley'

'Unbreakable Kimmy Schmidt'

Millor minisèrie: