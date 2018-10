Netflix vol convertir els espectadors en guionistes

Els llibres interactius de 'Tria la teva aventura' han marcat la infància de molts lectors i des de fa temps la televisió busca la manera de traslladar la diversió d’aquelles novel·les a la pantalla. Amb l’esclat de les xarxes socials i les ficcions transmèdia, el nou pas que volen fer les plataformes digitals és convertir els espectadors en guionistes i deixar que siguin ells els que decideixin cap on han d’anar les trames de les sèries que miren. Un dels serveis que ho vol posar en pràctica és Netflix, que segons Bloomberg està preparant diversos projectes que segueixen aquesta estratègia, entre els quals un capítol de la temporada vinent de ‘Black mirror’.

Aquest nou escenari, que neix de les possibilitats que dona el món digital, sembla, de fet, sorgit d’una de les trames de 'Black mirror', que s’ha caracteritzat per analitzar des de la ficció l’impacte que la tecnologia té i pot tenir en un futur en la vida diària dels usuaris.

Dificultats de producció

Una sèrie interactiva busca estimular l’espectador però també implica dificultats afegides de producció, guió, rodatge i postproducció, ja que l’equip no ha de treballar només en una línia argumental sinó que ha de tenir en compte les diferents ramificacions que pot tenir una història. En realitat es tracta de reproduir l’esquema amb què funcionen molts videojocs. Segons indica Bloomberg, mentre que una pel·lícula tradicional pot tenir un guió de cent pàgines, una experiència interactiva de dues hores necessita un guió més llarg i una producció que tingui en compte tots els possibles escenaris.

Els plans interactius de Netflix no només se centren en l’episodi de 'Black mirror' sinó que inclouen almenys dos projectes més, tots dos adaptació de videojocs. Un serà 'Minecraft: story mode', translació a la pantalla del joc de Telltale Games en què les decisions del jugador impacten en els esdeveniments que passen després. Tot i que Netflix ha assegurat que no pensa entrar en el negoci dels videojocs, sí que s’ha associat a Telltale Games per desenvolupar un joc per a mòbils basat en 'Stranger things', un de les seves sèries de més èxit.

La fal·lera per desenvolupar projectes interactius a Netflix va començar amb l’arribada l'any 2014 de Carla Engelbrecht Fisher, la nova directora d’innovació. L’any 2017 Fisher explicava a The Verge per què Netflix és el lloc ideal per desenvolupar sèries interactives: “Netflix és un ecosistema de dispositius interactius. No estem lligats a la televisió terrestre ni estem obligats a seguir uns horaris lineals”. A més, afegia que aquesta nova manera d’explicar històries expandia les possibilitats de les sèries.

Ella ha sigut la responsable que, abans de posar en marxa tots els projectes interactius que tenen en cartera, Netflix assagés aquesta nova manera de narrar amb produccions infantils. Els conillets d’índies van ser un episodi especial d''El gato con botas: Atrapado en un cuento épico' i un altre de la sèrie en 'stop-motion' 'Buddy Thunderstruck'. En aquesta última, en el capítol 'La pila del quizá', els espectadors havien de decidir, per exemple, si el protagonista es menjava un tros de pizza o bevia un cafè. Per al creador de la sèrie, Ryan Wiesbrock, la interactivitat és com “passar una estona amb els espectadors i decidir junts" què fan. Donar un paper protagonista a l'espectador –o com diu Fisher, situar-lo al seient del conductor– va implicar que el temps d'escriptura del guió i de rodatge d'aquest episodi es multipliqués per dos.

Experiències que marquen el camí

‘Hawaii Five-0’

Tot i que no és una sèrie interactiva, l’any 2013 va fer un primer intent d’implicar els espectadors i es va convertir en el primer drama que va permetre que els televidents decidissin el final d’un episodi en temps real a través de Twitter.

‘Si fueras tú’

Emesa pel Playz, el servei digital de RTVE, aquest 'thriller' juvenil tenia capítols curts, d’uns 10 minuts, que acabaven amb un ‘cliffhanger’ o dilema, i l’espectador podia escollir entre dues possibles resolucions a través del perfil de la sèrie a Instagram i Facebook. L’opció més votada pels espectadors era el punt de partida de l’episodi següent.

‘Mosaic’

Steven Soderbergh es va iniciar en la interactivitat amb aquesta sèrie de misteri per a la HBO. Després d’un primer episodi en què es presentaven els personatges, l’espectador podia escollir què volia veure a continuació.