El ‘New York Times’ justifica el polèmic article anònim

La decisió del diari New York Times de publicar un article d’opinió anònim sobre el president Donald Trump, que ha creat l’enèsima tempesta política a Washington, ha rebut tant aplaudiments com crítiques. És molt inusual la publicació d’articles d’opinió sense firma, i el mateix rotatiu novaiorquès admet que ho ha fet en molt poques ocasions-i posa d’exemple la publicació d’opinions d’un immigrant indocumentat el juny passat i d’un estudiant iranià el 2009-. L’autor i el contingut del text, doncs, són els dos pilars per justificar el dilema de publicar o no un text anònim.

Per al New York Times, l’article d’un alt funcionari que assegura que hi ha un grup de persones a la Casa Blanca que “frustren les pitjors inclinacions” de Trump té interès públic. “Afegeix un valor significatiu per comprendre què està passant en el govern de Trump”, ha justificat la portaveu del diari, Eileen Murphy. “És una peça potent i escrita amb claredat per algú que té una forta posició de principis que mereixia ser difosa”, ha afegit James Dao, el director de la secció d’opinió, que funciona de manera totalment separada de la redacció.

Segons Dao, el funcionari va demanar l’anonimat perquè temia ser acomiadat, però no se li va concedir fins que el text va ser llegit i el rotatiu va poder verificar qui era ell. “Era l’única manera d’aportar una perspectiva important als lectors”, ha dit a diversos mitjans. I, per tant, demanen als lectors que confiïn en el diari.

Més munició contra la premsa

Però no tothom creu que l’article aporti una visió nova sobre la Casa Blanca de Trump. I, per tant, no s’hauria d’haver publicat. “El Times ha decidit ser el guardià d’un secret que no s’hauria d’haver guardat”, afirma la columnista de The New Yorker Masha Gessen, que creu que el contingut del text no justifica la seva publicació -altres reportatges i llibres ja han parlat del caos al govern i de lluites internes-. Altres autors afirmen que dona més munició a Trump contra uns mitjans que, actualment, no generen massa confiança als nord-americans.