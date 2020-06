Nickelodeon converteix Bob Esponja en símbol LGTBI

En plena celebració del mes de l'Orgull LGTBI, la cadena Nickelodeon ha optat per convertir Bob Esponja, un dels seus personatges més estimats, en símbol de la comunitat. "Celebrem l'Orgull amb la comunitat LGTBQ+ i els seus aliats aquest mes i tots", assegurava el canal infantil en un tuit recent que anava acompanyat d'una foto de Bob Esponja, juntament amb la de dos personatges més. A la publicació, l'esponja de mar apareix lluint els colors de l'arc de Sant Martí, el símbol de la comunitat.

A més de Bob Esponja, el tuit de Nickelodeon inclou una foto de l'Avatar Korra, protagonista de la sèrie d'animació La leyenda de Korra. El personatge s'identifica com a bisexual, segons van confirmar els autors del còmic en què es basa la sèrie, Michael DiMartino i Bryan Konietzko.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h