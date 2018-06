Nicole Kidman produirà continguts per a Amazon

La productora de Nicole Kidman, Blossom Films, produirà "sèries, pel·lícules i contingut digital" per a Amazon Studios, després que les dues companyies hagin signat un acord de col·laboració. Segons ha informat Amazon, les sèries que es desenvolupin en virtut d'aquest acord s'emetran exclusivament a Amazon Prime Video, mentre que en el cas de les pel·lícules està previst que s'estrenin als cinemes.

"La Nicole és una força de la naturalesa com a actriu i com a productora. Entén l'enfocament d'oferir als nostres clients una televisió addictiva, entretinguda i que convenç, així com pel·lícules que connecten amb les audiències cinematogràfiques", ha destacat la directora d'Amazon Studios, Jennifer Salke, que ha promès "molts projectes emocionants" en "un futur molt pròxim".

Kidman, per la seva banda, ha afirmat que està "emocionada" per començar a treballar amb Amazon. "El nostre objectiu a Blossom Films és crear continguts importants i entretinguts a través de múltiples plataformes, i no puc pensar en uns col·laboradors més bons per aconseguir-ho", ha afegit l'actriu.

Blossom Films, creada per Kidman i el productor Per Saari, és la responsable de títols com la sèrie 'Big little lies', guanyadora de l'Emmy i el Globus d'Or a la millor sèrie limitada, de la qual ja es prepara la segona temporada per a la HBO. La companyia també ha produït les pel·lícules 'Rabbit hole' i 'The family fang'. Entre els projectes que la productora està desenvolupant actualment hi ha la pel·lícula 'Cuddles' i la sèrie 'Truly madly guilty'. A més, l'any que ve rodarà 'The undoing', protagonitzada per Kidman i que s'emetrà a la HBO.