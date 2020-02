La Nit de les Telecomunicacions premia l’ARA pels articles tecnològics

L’ARA va rebre ahir a la nit el premi a la comunicació, en el marc de la Nit de les Telecomunicacions, l’acte institucional de referència del sector TIC a Catalunya. Obté el guardó per la secció Dígits i andròmines, que Albert Cuesta publica setmanalment des del primer número del diari. Són més de 400 articles a pàgina completa que han convertit la secció “en un dels espais més veterans dedicats de manera continuada a divulgar les TIC i l’electrònica de consum en la premsa impresa i digital en català”, segons explicaven els organitzadors.

“Celebrem que el sector de les telecomunicacions hagi distingit el nostre diari, que acull els articles d’Albert Cuesta des del primer número”, explica la directora de l’ARA, Esther Vera. “Per a l’equip, aquest guardó és el reconeixement de la voluntat del diari d’explicar el món on vivim i el món que ve i que ens transforma. Això vol dir fixar-se molt bé en la nova tecnologia que ens arriba, però no des d’una visió merament de consum, sinó centrant-nos en com ens afecta aquest canvi tecnològic diàriament i com modela la societat”.

Cuesta, que va recollir el guardó, va voler destacar la independència de la secció. “Estic molt orgullós perquè la secció, en aquests temps d’allò que ara en diuen branded content i tota la vida havien estat publireportatges, pretén ser d’interès només per als lectors”, explicava a l’ARA. “Això no es pot dir de moltes de les coses que es publiquen actualment sobre tecnologia en aquest país. Professionalment soc agnòstic: observo les novetats, les explico i en destaco les aportacions positives, sense ocultar-ne els defectes i posant-les en el context del mercat al qual s’adrecen”.

Organitzada des del 1995 per l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF), la festa va estar presidida pel conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró. El mestre de cerimònies va ser el periodista Espartac Peran. Durant la nit, es va lliurar la màxima distinció, el premi d’honor, al conseller delegat de Cellnex Telecom, Tobías Martínez, “com a protagonista d’una brillant història de transformació i èxit en el sector de les telecomunicacions”. Segons destacava l’organització, “sota el lideratge de Martínez, Cellnex és avui el primer operador d’infraestructures de telecomunicacions d’Europa i el segon del món”.

Emprenedoria i compromís

Durant la nit es van repartir, així mateix, altres premis. El Salvà i Campillo a la personalitat destacada va recaure en Mar Alarcón, CEO i fundadora de SocialCAR. El premi Joan Clarke, al CIO destacat, ha posat en relleu la tasca professional d’Anna Benavent al davant de la part tecnològica de la Corporació Sanitària Parc Taulí. Pionera en l’accessibilitat del ciutadà a l’hospital a través del mòbil, Benavent és també confundadora d’Unitss, l’Associació Catalana d’Informàtics de la Salut. David Riudor, Carlos Rodríguez i Gabriel Esteban, fundadors de Goin -una apli per estalviar i invertir destinada a mil·lennials- han rebut el premi d’emprenedoria.

Finalment, el premi Alan Turing al compromís social va ser per a Edulab, un projecte de Citilab que introdueix la programació i la robòtica a sis escoles d’infantil i primària de Cornellà. A banda dels premis, i aprofitant que es complia el quart de segle d’aquesta trobada, es va voler retre un homenatge a la UOC, nascuda també fa 25 anys com a primera universitat del món exclusivament online.

Un aperitiu durant el qual els més de mil inscrits van poder fer networking i un concert amenitzat per La Salseta del Poble Sec van posar fi a l’edició d’enguany de la Nit de les Telecomunicacions.