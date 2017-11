La Nit de l'ARA, en directe: acte del 7è aniversari del diari

Podràs seguir l'acte EN DIRECTE per 'streaming' aquí, a partir de les 19.00 h.

L'ARA celebra aquest vespre el seu setè aniversari, que es compleix demà. Com cada any es fa un acte al Palau de la Música, que anirà seguit d'un concert de Sopa de Cabra per al qual ja s'han exhaurit les entrades.

En l'acte previ al concert, es lliuraran el premi Tatiana Sisquella a la contribució social i el premi Ignasi Pujol a l'emprenedoria. El jurat ja ha triat els guanyadors però no se sabran fins al moment del lliurament. En la cerimònia també es farà un homenatge a Carles Capdevila, el director fundador del diari, mort al juny.

El presentador serà Antoni Bassas i hi intervindran el president de l'ARA, Ferran Rodés, i la directora, Esther Vera. L'acte es clourà amb les intervencions de la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.