No encertar-ne ni una a l'hora de denigrar TV3

Article a 'Crónica global' titulat "TV3 encarrega un estudi sobre la deriva negativa de la seva marca". El titular és trampós, ja que l'estudi en cap moment parla d'aquesta deriva negativa, que és collita pròpia d'un mitjà que, precisament, es dedica a empastifar la marca TV3 amb notícies plenes de manipulacions com aquesta. Per exemple, parlen de la crisi d'audiència del canal públic i ofereixen un gràfic que queda tallat a l'agost. Com és que no posen les dades de setembre i octubre, que estan disponibles? Doncs perquè a l'agost és quan TV3 fa, des de molt abans del Procés, les seves dades més discretes. "No només d'agitació política poden viure TV3 i Catalunya Ràdio", escriuen. Però el cas és que el setembre del 2017 –és a dir, en els 30 dies previs a l'explosiu 1-O– la cadena va aconseguir un 13%, mentre que el setembre d'enguany l'audiència –amb molta menys intensitat política– ha pujat fins al 14,3%. I el següent mes es va firmar el segon millor octubre de la dècada. Diuen també que TV3 ha intentat remuntar entrevistant Inés Arrimadas –la qual cosa els permet criticar un cop més el director Vicent Sanchis– quan és sabut que les audiències que recullen les intervencions de la cap de l'oposició són escarransides. "Acusa un descens d'audiència en l'últim any", escriuen, però la dada ho contradiu: en els últims dotze mesos –de novembre del 2017 a octubre del 2018– TV3 ha aconseguit un 'share' mitjà del 13,9%. En els dotze anteriors –que inclouen la punta de l'octubre del 2017– va fer un 11,3%. Una gran crisi d'audiència, sí.

I, en tot cas, tota l'argumentació de la (presumpta) notícia la tira per terra una dada que el mitjà no va molestar-se a preguntar. Perquè venen l'estudi com una reacció a la crisi d'audiència i de marca de l'últim any i resulta que el concurs d'adjudicació es va convocar... l'octubre de l'any passat. Ni Rappel en els seus millors temps.