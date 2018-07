No hi ha excusa per finançar webs racistes

Breitbart és una web ultratjant americana, coneguda per la seva proximitat (ideològica i orgànica) amb Trump. Per definir-la, en tinc prou amb posar un dels seus titulars: "Les píndoles anticonceptives fan que les dones es tornin boges i lletges". Des de fa uns mesos, un compte de Twitter anomenat Sleeping Giants pressiona les marques perquè deixin d'anunciar-s'hi. I ha aconseguit que centenars de productes ja no financin un mitjà tan lamentable. Sovint, ho feien inadvertidament: molta publicitat a internet s'envia a grans centrals que –de manera robotitzada– insereixen els anuncis en els forats virtuals que obre cada mitjà. L'argument de les marques perquè s'exclogui Breitbart en el repartiment dels seus anuncis és evident: ¿qui voldria associar la seva marca a uns continguts tan tòxics?

Doncs bé, a Espanya hi ha lassitud amb el tema i grans empreses toleren que se'ls col·loqui al costat de detritus pseudoperiodístics fomentadors de l'odi. Fa ja més d'un any, vaig explicar que al mitjà xenòfob 'Alerta digital' hi havia un anunci de Freixenet. Al cap d'uns dies, la marca de cava em va explicar que l'havien agafat pel seu compte, que no el pagaven i que els seus advocats havien exigit la retirada del seu logotip de la pàgina. Els donaven tres dies de marge, però encara avui es pot veure l'anunci, al costat de titulars com "El 18 de juliol o la rebel·lió del poble espanyol contra la tirania". I veig que n'hi ha un del canal 24 hores de RTVE que des de l'ens públic m'asseguren que no hi tenen res a veure i que el deuen haver falsejat per donar una pàtina de respectabilitat als seus continguts racistes. (I no m'ha semblat que a RTVE tinguessin ganes de fer eliminar el seu logo d'aquest fangar digital). A 'El Correo de Madrid', per exemple, la publicitat que arriba automàticament inclou anuncis del Liceu o de Booking.com, que financen un mitjà amb articles d'opinió com "Neomonjas femimierdas, esas hienas". Tot molt normal.