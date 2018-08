No ha passat res: compri el diari!

260x366

Com el pallasso cansat que s'ajusta la goma del nas vermell i es retoca el somriure maquillat abans de sortir a l'escenari, també els periodistes hi ha dies que no tenim gaires coses a dir. Però la rotativa no perdona, així que cal dissimular i li hem de tirar algun titular per imprimir. 'El Punt Avui' surt aquest dijous amb la seva valoració de la trobada bilateral entre la Generalitat i l'Estat. 'El guió previst' és el seu dictamen en forma de titular de portada. El problema és que, el març del 2016, quan Pedro Sánchez va presentar-se a la presidència del govern espanyol sabent que se la fotria –però era una manera de retratar Podem, que hi va votar en contra–, el titular d'aleshores del diari va ser 'Guió previst'. I dos anys abans, quan el rei va fer una intervenció referint-se a l'afer català –com totes les seves, desesperançadora–, la portada obria amb la frase 'Amb el guió previst'. I encara podem tirar fins a l'agost del 2013 i veure Cospedal dient que ella no en sabia res, de la caixa B del partit del qual era secretària general. Molt competent, doncs, molt competent. Endevinen quin va ser el titular escollit pel diari? 'El guió PPrevist', amb les dues P pintades de blau 'popular', per si no s'entenia prou l'acudit. Són titulars curiosos: se suposa que una portada ha d'excitar la venda i, en canvi, un enunciat així més aviat la refreda. Si el guió és el previst, ¿per què comprar el diari? Entenc que hi ha una intenció: reflectir que amb Espanya no hi ha res a fer. Però la manera d'expressar-ho provoca més ensopiment que rebel·lia. I l'abaltiment és un dels perills que assetja el sobiranisme.

De totes maneres, el meu titular preferit en aquest sentit és el del 2 de març del 2016, quan el diari analitza el discurs de Sánchez previ a la (frustrada) investidura. 'Sense novetats', van imprimir. ¿Sense novetats? Ara mateix corro cap al quiosc!