No tots els pescaclics són censurables

L'edició americana de la revista 'Elle' publicava la sorprenent exclusiva del trencament entre Kanye West i Kim Kardashian. Hauria sigut la història de l'any en matèria rosa, si no fos que es tractava d'un peculiar esquer de clic. Perquè, si hi entraves, no hi havia detalls escabrosos sobre el presumpte divorci, sinó una pàgina que et permetia registrar-te per votar a les imminents eleccions americanes de meitat de legislatura. Es diu que un dels problemes de la democràcia dels Estats Units és que els republicans es beneficien del fet que les minories racials tendeixen a registrar-se menys per votar –requisit imprescindible– quan no passa que directament se'ls posa pals a les rodes en els estats on són més nombrosos. Que la revista triï Kanye West per a la seva picada d'ull és tota una jugada: el raper ha donat suport a Trump i fins i tot s'hi ha reunit a la Casa Blanca. En tot cas, una jugada intel·ligent per estimular el vot de la població negra.

L'anunci més personalitzat

Aquesta setmana també hem vist una altra curiosa manera de pervertir la comunicació habitual dels mitjans. El diari 'Marca' publicava un anunci de dimensions considerables amb un missatge adreçat a una única persona: Mariano Rajoy. Tot plegat, una broma ordida per 'Salvados' per promocionar el seu retorn a la graella. Com que l'expresident es vantava de llegir només el 'Marca', Jordi Évole li demanava si el podia entrevistar a través de la via més directa que coneix: un anunci a l'esportiu preferit de l'exmonclovita. No està lluny del que fa de tant en tant John Oliver. Com que sap que Donald Trump només mira la Fox, insereix espots xarons on li explica coses bàsiques de l'economia o l'escena internacional.

En el cas d'Évole, que el missatge sigui d'un sol destinatari és en realitat il·lusori: el que hi havia darrere de la inserció és una mostra d'intel·ligència del programa a l'hora d'anunciar la nova temporada. El destinatari no era Rajoy, sinó el públic en general.