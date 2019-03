Només els falta regalar una torxa i una forca

260x366 " "

La voxificació d'Espanya va començar molt abans de la mateixa Vox. Podem observar protovoxificacions, per exemple, en les campanyes de la caverna que negaven la possibilitat de rehabilitació social per als presos que ja havien complert condemna. És un fenomen bastant sinistre, quan la premsa supera el sistema de justícia i determina que la pena ha de continuar per la via de l'ostracisme social, per molt que –segons l'estat de dret que tant els plau invocar quan els convé– els reus ja hagin saldat a tots els efectes els seus deutes amb la societat.

Pilar Baeza va ser condemnada, l'any 1985, a 30 anys de presó com a còmplice de l'assassinat d'una persona que, segons ha explicat ella, la va violar. Seguint les lleis penitenciàries, va complir set anys de pena. I ara aspira a ser alcaldessa d'Ávila per part de Podem. “No es pot: Ávila contra Pilar Baeza”, escriu en la portada de diumenge 'La Razón'. Per què no es pot, exactament? La llei no ho impedeix. Podem és ben lliure d'escollir-la com a candidata. I els ciutadans d'Ávila tenen tot el dret a votar-la, o a no fer-ho si consideren que aquells fets de quan tenia 23 anys l'inhabiliten per a la cosa pública.

El que no resulta admissible és que un diari il·lustri la seva portada amb un home –a qui no veiem la cara– que sosté cap per avall un cartell amb la imatge de Baeza. És una primera pàgina que sembla cridar a la formació d'aquelles 'angry mobs' –o masses enfurismades– que a les pel·lícules de l'oest vèiem prendre's la justícia pel seu compte armades de torxes, forques i aixades. ¿I com gosen parlar en nom de tot Ávila? Aquest diari, en el seu moment, va posar el crit al cel quan els polítics a qui protegeix rebien la pressió de les mobilitzacions populars. Però ara no passa cap ànsia a l'alimentar un 'escrache' contra algú pel que va fer fa 34 anys.