Només els nens independentistes eren escuts humans

La crisi veneçolana és un dels assumptes que polaritza més, fins al punt que la tercera via –haver de triar entre Guatemala i Guatepeor– queda pràcticament negligida a la premsa. Avui el fill de Juan Guaidó ocupa la foto principal de les quatre portades de Madrid. A 'La Razón' ho fa sobre un titular que recull una cita de l'autoproclamat president: "Faig responsable Maduro del que puguin fer-li al meu bebè". La imatge del nen, sense pixelar, ¿no frega la provocació? ¿Què hauria passat si un líder independentista hagués comparegut davant la premsa amb un nadó? Recordem que, pel sol fet d'anar a manifestacions amb tota la família, ja es va fer explotar el demagogiòmetre, amb titulars manicomials com aquell de 'Libertad Digital' que deia "Els separatistes faran servir vells invàlids i nens de pit com a escuts humans". S'ha d'admetre, almenys, que ells sí que van preveure la llenya. En tot cas, la asimetria és dolorosa.

Significativament, en cap dels diaris catalans apareix Guaidó (pare o fill) en primera pàgina, ja que es dedica la imatge principal del dia a la crisi de les VTC, la reobertura de la tomba de Tutankhamon o el fred extrem nord-americà, la qual cosa demostra que, en la cobertura del país llatinoamericà, Madrid hi aboca les seves pròpies tensions i contradiccions. L'arrenglerament dels poders mediàtics d'Espanya amb Guaidó ha sigut absolutament acrític, perquè derrocar Maduro ho justifica tot. En el fons, no és un mecanisme diferent de legitimar Vox per poder fer fora Susana Díaz de la Junta d'Andalusia. La principal víctima acaba sent el lector, a qui se li nega el dret –i també el plaer– de la complexitat.

Àlbum de titulars

"Els Emirats Àrabs Units lliuren uns premis d'igualtat de gènere i tots els guanyadors són homes" ('Eldiario.es', riure per no plorar).