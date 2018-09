'La 2 Noticias' avançarà el seu horari fins les 20.30 hores

La nova direcció de RTVE no només vol renovar TVE sinó que també vol insuflar nova vida a La 2. La programació de la segona cadena pública, que s'ha presentat avui al FesTVal de Vitòria, arriba amb novetats que afecten sobretot la franja de 'prime time'. L'informatiu estrella de la casa, 'La 2 Noticias', passarà a emetre's a les 20.30 hores, després d'anys relegat a l'horari de matinada.

Samuel Martín Mateos, director de la cadena, ha explicat que en aquesta nova franja, que ocuparà a partir de l'octubre, l'informatiu es reinventa i serà "molt més alternatiu". "Sent on era, 'La 2 Noticias' no podia tenir un horari estable. Aquesta hora ens va semblar bona. Haurem d'anar analitzant les audiències dia a dia i veure quin és l'univers que tenim en aquell moment", ha assenyalat.

A més de l'horari, una altra de les novetats de 'La 2 Noticias' serà el presentador o presentadora que l'encapçalarà, ja que Mara Torres va anunciar aquest juliol que abandonava l'informatiu per iniciar una nova etapa professional a la Cadena SER. De moment, els responsables de La 2 no han revelat qui la substituirà, però diversos mitjans apunten que podria ser Carlos del Amor, que fins ara era el cap de Cultura del 'Telediario'.

Durant la presentació de la nova temporada, la cadena també ha anunciat que treballa en un projecte per tenir un programa per a la franja de l''acces prime time' que seria similar a 'El Intermedio'. Segons ha especificat, es tracta d'"un nou format que introduirà humor vinculat a l'actualitat".