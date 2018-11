‘La 2 Noticias’ deixa de ser només per a noctàmbuls

El dia que es compliran 24 anys de la seva primera emissió, La 2 Noticias celebrarà el seu retorn a un horari digne: l’informatiu de La 2 estrena demà una nova etapa en què s’emetrà de dilluns a dijous a les 20.30 h, un canvi radical respecte a les últimes temporades, en què no tenia un horari definit però no començava mai abans de la mitjanit. “No hi havia hora, per a La 2 Noticias : s’emetia a l’hora que acabessin els programes i estava perdut per la nit”, va lamentar la setmana passada, durant una compareixença al Congrés, la nova administradora única de Radiotelevisió Espanyola, Rosa María Mateo, que ha fet d’aquest canvi d’ubicació un dels emblemes de la nova etapa de la corporació. “Hem preferit retornar-lo a l’hora que havia tingut sempre, l’hora en què es va iniciar i va aconseguir tot l’èxit que va tenir”, va afegir Mateo.

Efectivament, quan es va estrenar, el 7 de novembre del 1994 amb Lorenzo Milá com a presentador i Fran Llorente com a director, La 2 Noticias s’emetia a les 20 h. Durant els anys següents l’espai es va moure entre aquesta hora i les 22 h, fins que a principis de la temporada 2011-2012 es va relegar a la mitjanit. A finals del 2015 el van endarrerir encara més, fins a la una de la matinada, en un moviment que es va interpretar com una represàlia de la direcció de TVE contra un informatiu díscol, que es prenia massa seriosament la seva etiqueta d’alternatiu, fins al punt que va ser l’únic noticiari de la televisió pública estatal que es va saltar la prohibició d’emetre els àudios de la conversa filtrada entre l’aleshores ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, i el director de l’Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, en què conspiraven contra rivals polítics. El càstig va durar uns mesos i la temporada següent l’espai ja va tornar a l’horari anterior, però fins ara seguia amagat entre la programació de matinada.

A banda del canvi d’horari, l’altra gran novetat del retorn de La 2 Noticias és el relleu en la presentació: Mara Torres, que s’ha fet càrrec del programa durant dotze temporades, va anunciar a finals del curs passat que deixava TVE per assumir un nou espai de matinada a la cadena SER, i serà substituïda per Paula Sainz-Pardo, a qui ja s’havia pogut veure al Canal 24 Horas. A partir de demà, ella serà la cara visible d’un espai que, segons Mateo, mantindrà la voluntat de ser un informatiu “alternatiu” i “punta de llança de la informació del futur”, i que “apostarà per la transformació digital”. En aquest sentit, La 2 Noticias es podrà veure en directe a través de Facebook, Instagram i YouTube. A més, el programa deixarà espai per a la participació dels espectadors. La màxima responsable de RTVE està “convençuda” que en aquesta nova etapa l’informatiu de La 2 “continuarà sent un dels programes més prestigiosos del canal” i que “comptarà amb el suport de l’audiència”. Durant els últims mesos, el programa se situava al voltant de l’1,5% de quota de pantalla a Espanya, aproximadament la meitat dels registres habituals de La 2.

La nova graella del segon canal de TVE acabarà de prendre forma a principis de desembre, quan s’estreni el nou programa diari d’humor basat en l’actualitat que omplirà la franja entre La 2 Noticias i l’oferta de prime time.