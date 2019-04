Nou rècord d'audiència de 'Joc de trons': 17,1 milions d'espectadors als Estats Units

Uns 17,4 milions de nord-americans van veure diumenge a la nit el primer capítol de l'última temporada de 'Joc de trons'. D'aquesta manera, la sèrie va batre el seu rècord històric d'audiència, que fins ara estava situat en els 16,9 milions de persones, les que van veure en directe el final de la setena temporada, fa dos anys.

Aquestes xifres, difoses per la HBO dilluns a la nit, tenen en compte els espectadors que van seguir l'episodi per televisió i els que el van veure en directe a través de HBO Go i HBO Now, els dos serveis de 'streaming' de la cadena. Si es tenen en compte únicament les xifres d'audiència per televisió, el capítol va reunir 11,8 milions de persones, una xifra que queda per sota dels 12,07 milions que havien vist el final de la setena temporada.

Segons la HBO, el capítol d'aquest diumenge va ser també el que va generar una quantitat més alta de comentaris a Twitter en tota la història de la sèrie, amb 5 milions de tuits. Al llarg del cap de setmana, la xifra va arribar als 11 milions. De fet, diumenge a la nit els 10 'trending topics' a nivell global feien referència a la sèrie.

L'audiència de 'Joc de trons' ha anat creixent progressivament amb el pas de les temporades. Segons la HBO, la setena va arribar a una mitjana de 32,8 milions d'espectadors per capítol, només als Estats Units, comptant també les reproduccions de l'episodi en diferit, i la cadena creu que aquesta xifra "creixerà considerablement" durant la temporada final. Tot i que la sèrie es pot veure a més de 150 països (i que es va estrenar simultàniament arreu del món), la HBO no ofereix dades d'audiència global per la dificultat de computar l'audiència en determinats mercats.