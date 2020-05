Nova campanya per a l'entesa entre Sánchez i Ciutadans

260x366 portada pais 07/05/20 portada pais 07/05/20

Amb la mateixa il·lusió amb què l’infant agafa els regals de sota l’arbre el dia de Reis, alguns diaris han sortit aquest dijous al matí al quiosc podent explicar que Ciutadans respira i, fins i tot, sembla que belluga. "Sánchez busca suport estable de Cs per a sis setmanes d’alarma", diu El Mundo, estranyament despullat d’adjectius i fel. El País rebenta l’armilla de l’emoció. El seu titular ("Sánchez aconsegueix la pròrroga en un nou escenari polític") evidencia les jacobines ganes de tornar a la casella que no va poder ser mesos enrere: PSOE i Cs al govern, sense necessitat de Podem i els molestos perifèrics, ecs. No se’n parla com una votació aïllada i puntual, sinó com si s’hagués firmat ja la nova etapa. I potser és així. Rivera va esgargamellar-se tant en considerar que Sánchez era impactable, que al final es va convertir ell en el problema per al govern anhelat per l’Íbex-35. Amb Arrimadas al timó, i els fums dels taronges rebaixats per la humiliació electoral, els impulsors d’aquesta combinació creuen tenir de nou bones cartes.

Una altra prova de fins a quin punt els dos principals diaris d’Espanya no volen pertorbar aquest moment de pau és que cap dels dos assenyala, en els seus titulars de primera, que els vots regalats per Ciutadans s’han saldat amb algunes sortides de militants notables emprenyats, com Carina Mejías i Juan Carlos Girauta. Tampoc ho fa La Vanguardia, que alimentava també les esperances de futur d’aquesta entesa: "Sánchez salva la pròrroga de l’estat d’alarma i explora noves aliances".

Vindran temps d’exploracions, doncs, per alterar el dictamen de les urnes i les aliances imposades per l’aritmètica parlamentària. Exploracions polítiques i mediàtiques. Si alguna cosa cal reconèixer-li a l’Íbex-35 és capacitat de persistència.