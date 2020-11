Nous Mac: Apple ja és autosuficient

Fer tres presentacions de producte en menys de dos mesos és força impropi d’Apple, que amb els anys ens havia acostumat a un calendari de convocatòries molt més espaiades. Convocar els fidels a una mena de prèvia el 15 de setembre per presentar tauletes i rellotges renovats i un nou empaquetament de serveis es podia entendre com una manera de no fer ombra el 13 d’octubre al protagonisme dels primers iPhone compatibles amb 5G. Però dimarts passat la firma va tornar a reclamar l’atenció del públic fent servir precisament el mític lema “Una cosa més” amb què Steve Jobs solia revelar al final dels seus actes, com qui no vol la cosa, el producte més important de la sessió. Això ja permetia contemplar les tres presentacions en conjunt com una de sola en tres episodis, en què l’últim és el que perdurarà en la memòria.

I així va ser. La marca va presentar models nous de tres ordinadors ja coneguts: el petit Mac Mini de sobretaula, que necessita un monitor extern, i els portàtils MacBook Air i MacBook Pro de 13 polzades. Per fora, els dos últims són pràcticament idèntics als anteriors, amb el conegut disseny d’alumini nascut l’any 2008 i que des d’aleshores ha marcat la pauta en el segment dels portàtils ultralleugers. Però ni rastre dels formats convertibles, de les pantalles tàctils amb marcs més prims ni del desbloqueig facial que sí que trobem en altres marques. Com a molt, en el nou MacBook Air les tecles que ajustaven la il·luminació del teclat han deixat pas a les que invoquen el cercador, activen la modalitat de no molestar i la funció de dictat. Fins i tot els preus són més o menys els mateixos que els dels models que substitueixen. Per a la resta, Apple té clar que no necessita fer grans canvis: el trimestre passat les vendes de Mac van assolir el seu rècord històric gràcies a la pandèmia, malgrat que molts compradors ja sabien que sortirien models nous. En tot cas, si els nous aparells semblen diferents és perquè inclouen de sèrie la nova versió 11.0 del sistema operatiu macOS, anomenada Big Sur, que millora les prestacions del navegador web Safari, amplia les funcions de missatgeria i adopta un aspecte molt semblant al de les tauletes iPad. Però els Mac existents que siguin posteriors a 2014 també es poden actualitzar a Big Sur.

L’autèntica novetat dels nous Mac és a dins: el processador M1, el primer xip que Apple dissenya i es fa fabricar a mida per a ordinadors, com ja fa amb els telèfons, les tauletes, els rellotges, els auriculars i els descodificadors de televisió. A partir d’ara tots els aparells de la marca compartiran l’arquitectura ARM creada per la firma britànica Advanced Risc Machines, i que actualment fan servir tots els smartphones del mercat, siguin Android o iPhone, perquè prioritza sobretot l’eficiència energètica, un aspecte fonamental en un terminal mòbil. Per això, i també perquè l’M1 agrupa les funcions de diversos xips fins ara separats, Apple assegura que els nous ordinadors tenen més autonomia de bateria: el nou MacBook Air en guanya un 50% i el MacBook Pro la duplica i arriba a les 20 hores de reproducció de vídeos. La firma ni tan sols ha detallat a quina velocitat treballen els M1, però les comparacions de rendiment per unitat d’energia consumida amb els models anteriors mostren una millora espectacular. I si el xip s’escalfa menys, serà possible forçar-lo més o bé prescindir del ventilador de refrigeració, cosa que ja fa el nou MacBook Air. Per altra banda, l’arquitectura comuna amb els iPhone i els iPad també permetrà a Apple atreure al Mac els creadors d’aplicacions per a iOS, que tindran molt més fàcil adaptar els seus productes perquè funcionin en ordinadors.

Amb l’ús de processadors propis en els Mac, que Apple anirà generalitzant en els dos pròxims anys, la firma comença a acomiadar-se dels xips Intel que feia servir des de 2006, quan va adoptar-los en substitució dels PowerPC de Motorola. Això representa tot un cop a l’arquitectura x86 d’Intel, que també fa servir AMD i que porta dècades dominant el mercat dels PC. No és només que Apple, el quart venedor mundial d’ordinadors personals, abandoni els xips d’Intel, sinó que altres fabricants de processadors per a mòbils ja han començat a penetrar en els productes d’altres marques de portàtils: Qualcomm ja produeix per a Microsoft el xip del portàtil Surface i MediaTek acaba de treure una gamma de processadors per als Chromebooks connectats al núvol de Google. El divorci entre Apple i Intel ja es veia venir des que la segona li va fallar a la primera quan no va poder subministrar-li a temps els xips de mòdem per als iPhone amb 5G, però Apple el va confirmar a la convenció de desenvolupadors del maig d’aquest any, quan va avançar que abans de final d’any presentaria nous Mac equipats amb processador propi. Són els que acaba de treure al mercat.

Com que es tracta de la segona vegada que Apple fa un pas tan radical com canviar completament d’arquitectura de processador en els seus ordinadors, és poc probable que ara es repeteixi l’error de fa 15 anys, quan les principals aplicacions per a Mac -especialment Microsoft Office i Adobe Photoshop- van trigar gairebé dos anys a treure versions específiques per als equips amb xip d’Intel. Però en aquell moment el Mac era només un 5% del mercat d’ordinadors. Ara que la seva quota voreja el 10%, les dues empreses de software citades ja tenen a punt les versions adaptades al rendiment de l’M1. I les que encara no hagin adaptat els seus programes disposen durant la transició de l’emulador Rosetta 2 per fer-les funcionar als nous Mac amb un rendiment més que acceptable.

Els tres nous ordinadors d’Apple són el penúltim pas de la marca cap a l’autosuficiència completa. És probable que els clients més exigents trobin a faltar més capacitat de memòria RAM, que només arriba a 16 gigabytes, la possibilitat de fer servir processadors gràfics externs que tant aprecien els creadors de multimèdia i una dotació de ports més àmplia. Per a ells, Apple manté en catàleg els Mac de gamma alta amb processador Intel, fins que arribi un futur xip M2. Però el fet d’haver posat el nou M1 precisament en el MacBook Air, l’ordinador més venut d’Apple, indica que l’aposta de la firma és irreversible.