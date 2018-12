Nous crims sota zero a ‘Fortitude’

Les sèries nòrdiques han marcat tendència en la indústria seriòfila amb un estil diferenciat. La neu, el fred i la intriga sota zero ofereixen un fons atractiu i suggeridor, i les cadenes britàniques i americanes han començat a replicar aquests escenaris. Fruit d’aquestes produccions va néixer Fortitude, un thriller psicològic de Simon Donald que avui estrena, a Movistar Series, la seva tercera i última temporada, formada per només quatre episodis.

La ficció narra les tensions i els crims que es desenvolupen a Fortitude, un assentament fictici a Svalbard, enmig de l’Àrtic noruec. Els capítols finals comencen amb l’arribada de dos nous policies d’Oslo, disposats a no deixar que es repeteixin els mateixos errors del passat, i amb la voluntat d’esbrinar la veritat sobre què va passar fa nou mesos: la brutal mort de l’alcalde corrupte Erling Munk. Mentrestant, els habitants d’aquesta comunitat remota hauran de fer front a les dures condicions que presenta el cercle polar àrtic i les amenaces d’un possible nou virus prehistòric.

Els encarregats de donar vida als últims quatre episodis seran els actors Richard Dormer -conegut pel seu paper a Joc de trons - com el maníac xèrif Anderson; juntament amb Dennis Quaid -de Frequency i Vegas - en el paper de Michael Lennox; l’espanyola Verónica Echegui -de Yo soy la Juani - com l’Elena, i Luke Treadaway -de Penny Dreadful - en la pell del científic Vincent Rattrey, entre d’altres.

A més, la ficció jugarà amb el record i amb flashbacks que seran claus per entendre alguns aspectes de la nova entrega. Hi apareixerà Harry Tyson -personatge interpretat pel reconegut Michael Gambon-, que suposadament es va suïcidar en la primera temporada, i Hildur Odegard en la pell de Sophie Grabol tot i haver mort en la segona entrega.

Tocant la ciència-ficció

La tercera temporada busca sorprendre l’espectador i, per fer-ho, Simon Donald “ha creat aquest especial de quatre hores com el final idoni d’una de les sèries més enigmàtiques, emocionants i sorprenents que mai ha tingut Sky Atlantic”, comenta Anne Mensah, cap de la secció de drama de la cadena Sky.

Per la seva banda, un dels aspectes que més caracteritza Fortitude és que segueix el rastre del gènere negre nòrdic -conegut a la indústria com a nordic noir- utilitzant la neu com a decorat habitual. Però, a diferència de la majoria de produccions, Fortitude fa un pas més: “La sèrie no es queda en la part psicològica dels crims, sinó que es mou cap a la ciència-ficció”, afirma Verónica Echegui.

La producció combina la trama criminal amb elements sobrenaturals i, com a resultat, cada temporada es fa més fosca que l’anterior. Durant la primera es van donar a conèixer els personatges i com reaccionaven davant de l’assassinat, el virus i les condicions de viure enmig de la bellesa salvatge de l’Àrtic. A la segona, explica Echegui, “tot això cobra una altra dimensió, ja que les coses es compliquen i cada personatge lluita d’una manera diferent”. En aquesta línia, la tercera temporada recupera la tensió i els paisatges freds de Fortitude per posar a prova els habitants d’aquesta comunitat per última vegada.

Sèries ambientades en paisatges freds

Deadwind

Per a aquesta producció finlandesa, la neu sembla fins i tot influir en els personatges. La inspectora Sofia Karppi i el seu ajudant, bones persones amb un punt de fredor, han de resoldre l’assassinat misteriós d’Anna Bergdahl mentre s’enfronten als seus propis dimonis.

Trapped

Creada pel cineasta Baltasar Kormakur i coproduïda per diferents països, Trapped és l’aposta més ambiciosa que s’ha fet mai a Islàndia. La sèrie, que estrenarà la segona temporada al desembre, comença quan la tranquil·litat d’un petit poble islandès es trenca per l’aparició d’un cadàver sense identificar. L’Andri Olafssun, cap de la policia local, haurà de resoldre el cas enmig d’una gran tempesta de neu.

Glacé

Ambientada en un petit poble dels Pirineus francesos, Glacé és una minisèrie de sis episodis que, visualment, és hipnotitzant. Des del primer moment, Gerard Carre, creador de la sèrie, utilitza una tècnica visual molt intensa que trasllada l’espectador a les muntanyes de França. És allà on es desenvolupa la trama, que comença amb la decapitació d’un valuós cavall de curses. El capità Servaz, un policia respectat, es nega a acceptar un cas en què la víctima no és una persona, però les seves reticències canviaran quan es produeixen un seguit d’assassinats en cadena.

Rebecka Martinsson

Inspirada en les novel·les d’Asa Larsson, aquesta sèrie d’origen suec narra el retorn de Rebecka Martinsson al seu poble natal a Lapònia per assistir a l’enterrament d’una amiga seva. Tot i no ser policia, ràpidament descobrirà que aquesta mort no és el que sembla.