Nova manipulació d'una mort, ara per atacar Podem

Si amb el dissortat Gabriel els diaris d'estat no han patit cap atac d'escrúpols a l'hora d'aprofitar el drama per a la seva campanya en favor de la cadena perpètua, el lector pot imaginar l'alta deontologia que han aplicat amb la mort de Mame Mbaye, el presumpte manter d'origen senegalès mort divendres en circumstàncies aleshores no aclarides. De fet, les últimes informacions diuen que ni tan sols es dedicava a la venda ambulant. Bah, ara anirem de primmirats? "Podem incendia el carrer amb una bola contra la policia", titulava 'La Razón'. "Una bola de Podem incita els greus disturbis de Lavapiés", secundava 'El Mundo'. El tema en qüestió és que, durant unes hores i a la realitat paral·lela de les xarxes, es va donar per fet que Mbaye havia mort com a conseqüència d'un atac de cor mentre fugia de la policia. I alguns dels perfils que donaven per bona aquesta versió eren de membres de Podem, amb Juan Carlos Monedero com a nom destacat. L'atestat, en canvi, assegurava que l'home estava caminant al costat d'un amic seu.

Els polítics, com els periodistes, tenen una responsabilitat afegida a l'hora de repiular continguts de les xarxes perquè, ni que sigui involuntàriament, a aquell rumor li donen carta de veracitat. Per tant, la crítica als membres de Podem és raonable. Però aleshores també cal posar en aquest sac el sindicat UFP, de la Policia Nacional, que va difondre la mateixa versió. O a Europa Press, que en un teletip atribuïa la mort també a un infart ocorregut després d'una persecució amb els agents. O, què carai!, a l''Abc', que en un tuit escrivia: "Mor d'un infart un manter que fugia de la policia". Això sí, l'endemà, a la seva portada, titulava: "Podem manipula la mort natural d'un immigrant". Han demanat disculpes? '¡Sí, hombre!' Han esborrat el tuit i avall.