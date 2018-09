'OT' torna amb bons resultats però no pot superar el 'prime time' de TV3

L'esperada estrena de la nova edició d''Operación Triunfo' va aconseguir bons resultats a Catalunya, però les seves xifres van ser insuficients per superar l'oferta de 'prime time' de TV3. El concurs de talents de La 1 va liderar aproximadament a partir de les 23.30 h, però abans el domini havia estat per a l''APM?' i per a l'arrencada de la segona temporada de 'Cases d'algú'.

El programa de zàping, de fet, va ser la segona emissió més vista de dimecres, amb 526.000 espectadors i un 18,6% de quota de pantalla (només el 'Telenotícies vespre' va obtenir més seguidors), i l'espai que presenta Joan Maria Pou va marcar el seu rècord històric, amb 427.000 seguidors i un 16,6% de 'share'. 'Cases d'algú' es va enfrontar directament a 'Operación Triunfo' però va mantenir el pols fins al final i no va cedir el lideratge fins als minuts finals. Al rànquing diari, aquest espai va ocupar la tercera plaça.

El 'talent show', per la seva banda, no va passar del setè lloc del dia, amb una mitjana de 302.000 seguidors. Això sí, des de les 23.30 h fins que es va acabar, passada la una de la matinada, va liderar sense oposició, i va arribar a una quota mitjana del 18,2%. En el conjunt d'Espanya, 'Operación Triunfo' va encapçalar el rànquing del dia amb 2,3 milions d'espectadors i un 20,5% de 'share', i va liderar de forma molt clara del primer a l'últim minut.