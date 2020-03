'OT' omet la xerrada feminista d'Anna Pacheco de la gala setmanal

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, Operación Triunfo va dedicar la seva gala de diumenge a homenatjar cantants femenines. A més, els dies previs a l'emissió setmanal els triunfitos van rebre visites a l'acadèmia amb un marcat perfil feminista. Una de les que més rebombori va generar va ser la de la periodista i escriptora Anna Pacheco, que es va trobar amb els nois i noies per parlar d'igualtat de gènere. La xerrada, que es va emetre a través del canal de YouTube del programa, no va aparèixer en cap dels vídeos resum sobre les activitats de l'acadèmia que s'emeten durant la gala. En canvi, sí que es van poder veure la resta de visites protagonitzades per cantants com Beatriz Luengo, Amaia i Alba Reche.

Pacheco, que es va definir com a "feminista radical", es va mostrar en contra del concepte de feminisme liberal encunyat per Ciutadans i va defensar la necessitat d'un "feminisme anticapitalista". La xerrada de Pacheco no va ser ben rebuda per Ciutadans, el PP ni Vox, que van acusar TVE d'adoctrinar i es van sumar a una campanya per demanar el tancament de la televisió pública espanyola. A més, Pacheco va ser víctima d'insults i comentaris denigrants a través de les xarxes socials.

Para esto quiere Sánchez hacer de TVE una “telePSOE”. Intolerable que la tv pública haga propaganda sectaria contra un partido político. En nombre de los 1’6 millones de votantes de Ciudadanos pido a @RTVE una disculpa y una rectificación inmediatas👇🏻 https://t.co/OGqBiFTKIR — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 2 de març de 2020

Tot i que Tinet Rubira, director de Gestmusic, va defensar la llibertat d'expressió de Pacheco, a la gala no va quedar constància de la visita. La productora ha assegurat a Vertele "que no sempre es fan vídeos de totes les visites, depèn de l'escaleta, del temps i, evidentment, del criteri de direcció".

En este país la Constitución garantiza libertad de pensamiento y opinión. Esta autora tiene libertad de expresarse, usted de considerar basura sus tesis y yo de llegar a mis propias conclusiones. https://t.co/ycNztLK9d0 — Tinet Rubira (@tinetr) 3 de març de 2020

A la gala, que s'emet de les deu fins passada la una de la nit, a més de veure's vídeos de la resta de protagonistes de la setmana femenina es van recordar altres visites com una masterclass de moda i les trobades dels concursants amb els productors dels seus singles. Pacheco no s'ha pronunciat sobre l'absència a la gala, tot i que sí que va utilitzar les xarxes socials per defensar la seva visita a l'acadèmia després dels insults rebuts.