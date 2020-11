Els Obama preparen una comèdia sobre la Casa Blanca per a Netflix

Michelle i Barack Obama segueixen ampliant els seus projectes amb Netflix, la plataforma amb la qual van firmar un acord l'any 2018 per produir sèries i pel·lícules. Segons avança la publicació especialitzada Deadline, l'expresident i l'ex primera dama dels Estats Units produiran una comèdia d'esquetxos que s'endinsarà en el funcionament del govern nord-americà.

L'espai es titularà The G Word with Adam Conover i està lliurement inspirat en el llibre de Michael Lewis El quinto riesgo, publicat en castellà per l'editorial Deusto i que explica el paper gairebé heroic dels funcionaris públics durant l'administració de Trump. La producció de Netflix barrejarà la comèdia amb elements de documental per explicar els engranatges de la Casa Blanca i donar visibilitat als treballadors públics. The G Word plantejarà als espectadors la pregunta de si el govern és una institució en la qual es pot confiar o no. Segons indica Deadline, la producció s'iniciarà a principis del 2021.