Polèmica per un article homòfob d'Arcadi Espada que qualifica Rufián de "mariconàs"

L'Observatori contra l'Homofòbia ha denunciat al Govern l'article d'Arcadi Espada publicat a 'El Mundo' en què el periodista i simpatitzant de Ciutadans qualifica Gabriel Rufián de "mariconàs". L'Observatori s'ha emparat en la llei contra l'LGBTIfòbia per exigir-ne la retirada i ha demanat a l'autor i al rotatiu que demanin perdó.

L'article valora la compareixença d'Aznar a la comissió d'investigació del Congrés pel presumpte finançament il·legal del PP. Espada considera que Aznar no va ser prou contundent amb el portaveu adjunt d'ERC al Congrés. " A Rufián se li ha de contestar en seu parlamentària dient-li: «La polla, mariconàs, com prefereixes menjar-me-la: de cop o per temps?», mentre un li va somrient delicadament davant la seva cara", escriu. Si, en canvi, s'opta per no posicionar-se, considera que s'hauria d'haver negat a respondre al "gamberret" fins que "aprengui a no menjar-se els mocs en públic". Tot això Espadi ho diu per fer una crítica a la premsa que, segons ell, fa una "delirant equiparació" dels dos polítics amb titulars com "Tensió entre Rufián i Aznar".