Oh, senyor, perdoneu-me per haver entrevistat Puigdemont

260x366 Carles Puigdemont, als carrers de Copenhaguen. / RICARDO RAMÍREZ / EFE Carles Puigdemont, als carrers de Copenhaguen. / RICARDO RAMÍREZ / EFE

'Diario16' publica una entrevista a Carles Puigdemont firmada per Bea Talegón, que és cap d'Opinió del mitjà. El més interessant de la peça, però, és l'advertència prèvia que el mitjà plantifica al lector, quan li diu que a la conversa "figuren expressions, opinions i manifestacions que no necessàriament podrien ser compartides per la línia editorial de 'Diario16'". Tenint en compte que l'alerta no la posen amb la resta dels polítics, cal deduir aleshores que deuen estar d'acord amb tots ells. A les portes de l'infern, Dant va trobar la inscripció "Abandoneu tota esperança, els qui aquí entreu". 'Diario16' fa el mateix, només que actualitzant el 'disclaimer' abans d'entrevistar Satan-Puigdemont. El text previ segueix dient: "Sent com són el respecte a l'opinió aliena i a la llibertat d'expressió dos principis elementals que conformen la nostra filosofia editorial i la nostra forma d'entendre el periodisme, oferim l'entrevista en la seva totalitat". Uau, gràcies. Espero que gaires lectors no hagin hagut d'arrencar-se els ulls –com feia Ray Milland al final d''El hombre con rayos X en los ojos'– perquè Talegón tracta de president Carles Puigdemont. Perquè –al final i a jutjar pels comentaris de l'entrevista– la gran ofensa a la sensibilitat estatalista és que se li manté el tracte presidencial (i tant podria ser perquè la periodista el considera encara president legítim com perquè els expresidents retenen aquest tracte d'honor). Fa un any, per cert, també 'El País' quasi demanava perdó en un editorial per publicar un article conjunt signat per Junqueras i Puigdemont.

Tot aquest acomplexament passa en un mitjà que es pretén d'esquerres. Veig al blog del seu president que es defineix com a "sobretot ciutadà del món". El repto a trobar gaires mitjans internacionals que publiquin alertes similars quan entrevisten polítics.