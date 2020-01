Posar-se de perfil amb el desdeny del Suprem a Europa

260x366 Portada d'El Periódico, 10 de gener del 2020 Portada d'El Periódico, 10 de gener del 2020

Un fotomuntatge obre la portada d' Abc: s'hi veu acreditació d'eurodiputat amb la cara i el nom d'Oriol Junqueras, amb un segell de "DENEGADO" que algú ha estampat, en castellà, of course. "La justícia no es polititza", diu el titular, demostrant que en periodisme l'ordre dels factors sí que altera el producte, ja que el diari és un dels abrandats defensors de judicialitzar la política. La Razón ven la polèmica decisió del Suprem com una "clatellada" al líder d'ERC i El Mundo destaca que el Suprem "carrega contra el govern" per afavorir Junqueras. ( Oh là là: ¿No havíem quedat que la justícia no es polititza?) En una cosa coincideix la triple dreta mediàtica: cap d'ells posa l'èmfasi en la col·lisió i els possibles conflictes que obre aquesta interpretació autàrquica espanyola de la sentència europea.

A Catalunya, tant El Periódico com La Vanguardia opten per titulars neutres, en què es descriu que el TS no permet a Junqueras ser eurodiputat. El desaire del Suprem només es castiga, en titulars de portada, a El Punt Avui ("El Suprem desafia la justícia europea") i a l'ARA ("El Suprem ignora la justícia europea"). Amb relació a l'editorial, el de La Vanguardia es titula "temps de distensió i oportunitats" i inclou música de violins i un total de zero referències a la distensió i l'oportunitat que comporta el fet que un tribunal se salti a la torera el que emana d'una instància superior com és el TJUE. En el cas d' El Periódico sí que s'aborda el tema, i es permet dir que la interpretació que fa el Suprem de la doctrina del TJUE és "sens dubte polèmica" i que "està allunyada de la postura de nombrosos juristes i de la de l'Advocacia de l'Estat". Ara bé, diu que un xoc entre l'Europarlament i el Suprem "obriria un escenari de tensió indesitjable" i que les parts han d'actuar "amb mesura, d'acord amb la llei". És a dir, empassar-se un (nou) gripau infrademocràtic.