Oriol Nolis tornarà al 'Telediario' del cap de setmana de TVE

Després que el 2014 TVE el rellevés del càrrec de presentador del 'Telediario' del cap de setmana, Oriol Nolis tornarà als informatius de dissabte i diumenge. D'aquesta manera, el periodista substitueix Pedro Carreño, que el 2014 va ocupar el seu lloc al capdavant del 'Telediario' i que recentment ha sigut cessat com a director i presentador del 'Telediario' del cap de setmana.

A banda de destituir Carreño, la nova direcció de TVE també ha decidit prescindir de Raquel Martínez, que des del 2012 copresentava el 'Telediario' del cap de setmana. La periodista serà reubicada dins de la plantilla del Canal 24 Horas, on ja va treballar l'any 2006 com a presentadora i entre el 2011 i el 2012 com a col·laboradora de l'espai 'La noche en 24 horas'.

El retorn de Nolis no és l'únic canvi que s'espera en els informatius de TVE. Ana Blanco abandonarà els informatius del vespre i es posarà al capdavant del 'Telediario' del migdia, un espai que ja va conduir durant 15 anys. Segons 'El Confidencial Digital', el seu buit l'ocuparà Carlos Franganillo, actual corresponsal de TVE a Washington.

També hi haurà variacions en la franja matinal i el 'Telediario' que s'emet de dilluns a divendres entre les 6.30 i les 8.25 hores passarà a tenir tres presentadores: Inma Gómez-Lobo, Sirún Demirjián i Ana Ibáñez. Aquesta última ja estava al capdavant del informatiu, ja que presentava l'espai al costat de Jerónimo Fernández, que ha sigut apartat.