'La nit dels Òscars' acaba el 18 d'abril (amb segona temporada a la vista)

El 'late' de TV3 'La nit dels Òscars' no arribarà al final de temporada. Els presentadors del xou, Òscar Dalmau i Òscar Andreu, han decidit posar el programa en pausa i n'oferiran l'últim episodi el 18 d'abril. Els comunicadors opten així per concentrar els seus esforços en el programa 'La competència' de RAC1, que s'emet a l'emissora del grup Godó de dilluns a divendres de 12 a 1 del migdia. El capítol de comiat de 'La nit dels Òscars', però, s'emetrà en realitat l'11 d'abril, ja que el del 18 serà una recopilació de millors moments.

Tot i que és altament improbable que el programa torni abans de l'estiu, sí que hi ha molts números que ho faci de cara a la temporada que ve. D'una banda, fonts de TV3 asseguren que estan del tot satisfets amb el rendiment del programa i neguen les informacions publicades en altres mitjans que la qüestió econòmica hagi sigut el detonant de la seva fi. Així ho ratifica Òscar Dalmau a l'ARA, que recorda que l'encàrrec inicial era de 13 capítols i que se'n van demanar 6 més per poder arribar fins a Setmana Santa i empalmar aleshores amb l'estrena de 'Persona infiltrada', amb Anna Simon. "A nosaltres ja ens va bé aturar el programa per Setmana Santa, i així ho hem traslladat a la televisió". Sobre la seva continuïtat, explica que la pausa "permet plantejar la temporada que ve amb més embranzida". I afegeix: "Estem contents amb l'experiència i no tanquem la porta a tornar a TV3 en horari nocturn, perquè no ens agrada llevar-nos ben d'hora. Això ho deixem per al Pep Guardiola".

En tot cas, TV3 no ho té fàcil per fer noves contractacions. L'asfíxia econòmica derivada entre d'altres de la crisi de l'IVA –l'Estat reclama a l'ens que tributi la subvenció pública que rep– fa que el consell de govern de la televisió pública catalana no signi la producció de nous programes fins que s'asseguri un finançament extraordinari de la Generalitat per a aquesta despesa sobrevinguda. En tot cas, fonts de TV3 recorden que, com que 'La nit dels Òscars' és un programa en directe, reviscolar-lo seria relativament ràpid des del punt de vista de la producció.

'La nit dels Òscars' es va estrenar amb un 25,2% de quota de pantalla i 531.000 espectadors. Al llarg del seu recorregut s'ha estabilitzat en 348.000 seguidors de mitjana i un 'share' del 16,2%, superior a la mitjana del canal.