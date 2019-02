Els Oscars guanyen audiència però segueixen en mínims històrics

La transmissió televisiva de la gala dels Oscars va tenir aquest diumenge 29,6 milions d'espectadors als Estats Units, la qual cosa representa un 12% d'increment respecte al mínim històric de l'any passat, quan la cerimònia s'havia quedat amb 26,5 milions de seguidors. Ara bé, la xifra obtinguda enguany representa la segona més baixa de la història, i queda clarament per sota dels 32,9 milions de fa dos anys, que en el seu moment havia estat també la segona pitjor dada des del 1974, quan comencen els registres.

La pèrdua d'audiència de la gala era una de les grans preocupacions dels organitzadors de l'esdeveniment, que van proposar diverses mesures per agilitzar la cerimònia i fer-la més atractiva per a l'audiència, com ara donar un premi a la pel·lícula més popular de l'any o lliurar alguns guardons durant les pauses publicitàries. Finalment, aquestes propostes van acabar desestimades, però tot i així la gala va durar uns 40 minuts menys que l'any passat, la qual cosa ha jugat a favor dels seus registres d'audiència.

En tot cas, el creixement en el nombre de seguidors experimentat aquest diumenge trenca una tendència negativa de cinc anys: des del 2014, quan la gala va superar els 43 milions d'espectadors, l'espectacle havia perdut seguiment en cada edició. Amb tot, aquest segueix sent un dels esdeveniments no esportius més vistos cada any als Estats Units.