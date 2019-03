El no del PSC a Gordillo complica més la renovació de la CCMA

La renovació del consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) es complica una mica més. El PSC, un dels quatre partits que al desembre havien arribat a un acord per nomenar els nous consellers de l’organisme, va anunciar ahir, per boca del seu diputat David Pérez (que també és el secretari segon de la mesa del Parlament), que s’oposarà a la designació de l’actual director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, com a president de l’ens públic, tal com estava previst en aquell pacte.

Pérez va fer l’anunci a la comissió de control als mitjans públics catalans, després d’una intervenció molt dura contra Gordillo en què li va retreure que en la sessió del mes passat hagués portat el debat “al terreny personal”. “Vostè hauria de deixar la direcció de Catalunya Ràdio, però ni se li acudeixi pensar en ser president de la Corporació. Després del que va passar a l’última comissió, nosaltres no el votarem”, va dir el diputat. En aquella ocasió, es van enganxar en una discussió sobre si l’enunciat de les preguntes que formulava el polític era prou clar, i Pérez va acabar acusant Gordillo d’haver “perdut el rigor”.

Ahir, el socialista va preguntar a Gordillo sobre l’audiència de Catalunya Ràdio. Després que el director de l’emissora reconegués que no preveia acabar la temporada líder, perquè “els comportaments de la ràdio són molt lents”, el diputat li va etzibar: “No és que sigui molt lent, és que anem enrere. I el problema no és ni la pluralitat, ni el pressupost, ni els professionals: el problema és vostè. Ho té tot per fer-ho, però és incapaç de fer-ho. No compleix els objectius, no genera sinergies, no genera bon rotllo, és incapaç de tractar amb respecte les persones. Ho ha tingut tot i no ha aconseguit res”. Gordillo va argumentar que els últims anys l’emissora havia millorat l’audiència tot i disposar de menys recursos i no tenir contracte programa des de feia una dècada, i va reclamar “un model estratègic de ràdio pública”. En opinió de Pérez, aquesta resposta és “la definició més clara de fracàs absolut”.

Renovació encallada

La setmana que ve farà un any que tots els membres del consell de govern de la CCMA (els quatre que hi queden, perquè les altres dues places estan vacants des de les renúncies de Brauli Duart i Josep Vilar) tenen el mandat caducat. Al desembre va semblar que la situació es desencallaria de manera imminent, gràcies a un acord entre JxCat, ERC, Ciutadans i el PSC en virtut del qual les dues forces independentistes podrien proposar dos consellers cadascuna i les dues cadires restants se les repartirien el partit taronja i els socialistes. Els quatre partits també estaven disposats a donar suport a Saül Gordillo (un dels dos noms que proposava ERC) com a president de la Corporació.

Però, dies després que es filtrés el pacte, Ciutadans el va congelar arran de les declaracions del president de la Generalitat, Quim Torra, referides a la via eslovena cap a la independència. Des de llavors la renovació de la CCMA tornava a estar paralitzada, i l’anunci del PSC que no acceptarà la candidatura de Gordillo a la presidència amenaça amb fer naufragar del tot l’acord. Indirectament, el que passi a la Corporació pot tenir efectes a Televisió Espanyola perquè el conseller que va proposar Ciutadans era Eladio Jareño, actual director de la cadena estatal. Al seu torn, l’administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, va oferir el càrrec de Jareño (en cas que calgui substituir-lo) al director d’ El Periódico, Enric Hernández. Tota aquesta cadena de relleus està en standby des de fa dos mesos.

Mentrestant, el Parlament està tramitant una reforma de la llei de la CCMA que obligarà a escollir els membres del consell de govern (i el president) per una majoria de dos terços, i amb el suport de tres grups parlamentaris com a mínim, uns requisits que el pacte del desembre complia amb escreix. Al febrer es va constituir la ponència que ha de redactar la nova llei, i ara el tràmit està en la fase de presentació d’esmenes, que es tanca dimecres.

Ciutadans i el PP carreguen contra TV3

El ronyó d’Enric Millo

Diputats del PP i Cs van criticar l’acudit de l’Està passant sobre el ronyó que Enric Millo va donar a la seva dona. El director de TV3, Vicent Sanchis, va admetre que el gag no li va agradar i va explicar que ho havia comunicat a Toni Soler, que es va disculpar per Twitter.

Constitucionalistes masclistes

El documental De què es queixen les dones? va ser objecte de crítiques. En un moment del treball s’incloïen tres fragments de tertúlies de TV3 en què tres dones eren interrompudes per tres homes, tots contraris a la independència. Sanchis va negar cap intencionalitat en la tria però un dels afectats, el diputat de Ciutadans Nacho Martín Blanco, va dir que contribuïa a “deshumanitzar els constitucionalistes”.

Els tuits de Toni Albà

Sonia Sierra, de Cs, va exigir que TV3 “deixi de contractar gent que fa insults masclistes i homòfobs”, referint-se als tuits de Toni Albà. Sanchis va recordar que el Polònia ha apartat l’actor, però Sierra va dir que la decisió s’havia pres per la proximitat del 8-M.