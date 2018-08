Paco León fa el salt a la telenovel·la mexicana

El mercat hispanoparlant és una de les prioritats de Netflix, motiu pel qual continua ampliant el seu catàleg de produccions llatinoamericanes. L'última d'arribar és 'La casa de las flores', una telenovel·la mexicana amb tints de comèdia negra que explica la història d’una família, aparentment idíl·lica, que gestiona una floristeria. La ficció, que estarà disponible a la plataforma demà, arrenca amb la celebració del 60 aniversari del patriarca, durant la qual la seva amant, la Roberta, se suïcida. Arran d’aquesta mort, el pare decidirà reunir tots els seus fills sota el mateix sostre perquè visquin amb ell i la seva dona, que desconeixia la seva existència. “Totes les flors tenen espines i aquesta és una família que sempre està intentant mantenir la bellesa però que a dins guarda coses molt complicades”, explica Manolo Caro, el director, que es va formar a Espanya.

Per al públic espanyol, un dels al·licients és la participació de Paco León, que interpreta el personatge de María José, una advocada transsexual que en la seva etapa com a home va ser parella d’una de les filles de la família.

Precisament, l’elecció de León per fer aquest personatge va generar polèmica a les xarxes. La guspira que va fer encendre les crítiques es va gestar a Instagram, on l’actor sevillà va compartir una imatge en què se’l veia assegut al vàter completament nu, a excepció de la perruca del seu personatge. La fotografia anava acompanyada del missatge “Un personatge s’ha de treballar fins i tot en els moments íntims. Aquest no va ser fàcil”. Algunes veus a les xarxes socials hi van veure una burla cap al col·lectiu transsexual.

La polèmica entronca amb un debat que està sacsejant el món audiovisual: la idoneïtat o no que els personatges transsexuals siguin interpretats per actrius o actors que no ho són. En el cas de 'La casa de las flores', Manolo Caro assegura que el personatge de María José el va escriure pensant en León. “Està fet a mida per a ell”, assegura Castro. Per la seva banda, León assegura: “Aquest ha sigut un treball delicat, hi havia un treball físic fet, gràcies a 'Homo zapping' (on feia la paròdia de Raquel Revuelta), però vaig haver de portar el personatge a la part més personal perquè fos més orgànic”. L’actor es mostra convençut que la sèrie, tot i les crítiques, contribueix a la visibilització del col·lectiu LGTBI. “Crec que té aquesta intenció i aquest objectiu, i concretament amb el personatge de Maria José el que volíem fer, des del guió i la interpretació, era visibilitzar i dignificar un personatge allunyant-lo d’estereotips”, explica l’actor. El cas de León no és únic en el món audiovisual. Tant a 'La que se avecina' com a 'Cuéntame cómo pasó', els personatges transsexuals han sigut interpretats per actors i actrius cisgènere, és a dir, que la seva identitat de gènere concorda amb el gènere biològic amb què van néixer. En el cas de la primera, Victor Palmero va donar vida a Alba Recío, la filla transexual d’Antonio Recío, mentre que a la sèrie de TVE Julia Piera va ser la perruquera Angie, que abans havia sigut home.

Un gènere evolucionat

Més enllà de la discussió sobre la idoneïtat de l’elecció, Paco León i Manolo Caro posen en valor la sèrie com un exemple de com actualitzar el gènere de la telenovel·la. “És un culebró evolucionat a temàtiques i personatges molt contemporanis i molt poc vistos en aquest gènere”, explica León, que defineix 'La casa de las flores' com a “voluptuosa”. De fet, la sèrie està composta de 13 capítols de 30 minuts cadascun, un metratge que s’allunya del que normalment presenten les telenovel·les.

Tot i aquesta voluntat rupturista, 'La casa de las flores' –nom de la sèrie però també de dos dels espais principals de la ficció, la floristeria i un cabaret– no trenca del tot amb el gènere. Una de les seves protagonistes és Verónica Castro, una de les actrius de telenovel·les més famoses de Mèxic i coneguda a Espanya gràcies a 'Los ricos también lloran', la primera telenovel·la llatinoamericana que va emetre TVE.

La participació d’una de les reines de la telenovel·la, que a 'La casa de las flores' interpreta la matriarca, no va ser fàcil d’aconseguir. El director recorda que Castro va acceptar formar part del repartiment amb certa preocupació. “Ella sabia que s’havia d’adaptar als temps moderns i a com es fan les coses ara”, comenta Caro, que recorda com l’actriu, després de llegir un dels primers guions de la sèrie, li va trucar i li va dir que es volia fer enrere perquè creia que no estava preparada per enfrontar-se a com es fa ara la televisió. "Al final em va trucar i em va dir: 'Tens raó, és hora de reinventar la meva carrera'", explica. “Si de petit m’haguessin dit que treballaria amb ella no m'ho hauria cregut mai”, confessa Caro, que va créixer veient les telenovel·les de Castro.

Per al director, un dels principals missatges de la sèrie és que “la perfecció té a veure amb l’amor i amb el fet d'estar amb aquella gent que un estima. En la imperfecció és on hi ha el que realment és perfecte”.