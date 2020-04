Paco Plaza adaptarà el còmic de terror 'Roman ritual'

Paco Plaza s'endinsarà en els secrets del Vaticà amb l'adaptació per a la televisió del còmic de terror Roman ritual, escrit per El Torres i dibuixat i acolorit per Jaime Martínez i Sandra Molina, respectivament. La minisèrie, produïda per Enrique López Lavigne ( Paquita Salas, Verónica), se centra en un Papa posseït pel diable.

En la sèrie, el Vaticà recorrerà a un capellà exiliat per intentar aturar el dimoni que, a més de posseir el Papa, ha assassinat diversos membres de la cúria. Durant la seva missió, el capellà descobrirà una conspiració d'interessos i crims que compta amb el vistiplau de l'Església. Plaza, que va codirigir amb Jaume Balagueró [Rec], ja tenia relació amb el còmic, ja que en el seu moment va fer-ne el pròleg.

Segons detalla Variety, el projecte està en fase de desenvolupament i comptarà amb el suport de la productora El Estudio, creada per López Lavigne, el mexicà Pablo Cruz, de la productora Canana, i Diego Suárez Chialvo, exdirectiu de Sony Pictures.