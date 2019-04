'El País' i l'increïble govern caòtic que millorava els resultats

260x366 el pais 06/04/2019 el pais 06/04/2019

"La manca de pluges al març enfonsa les expectatives del partit de Puigdemont", titula en portada 'El País'. D'acord, és broma. El de debò és "El caos a la Generalitat enfonsa les expectatives del partit de Puigdemont". Però els dos titulars són igual d'arbitraris, perquè l'enquesta del CEO a partir de la qual elaboren el tema no pregunta si el descens de l'ex-Convergència obeeix a la paràlisi governamental, com diu el diari de Prisa, o bé a les batusses internes del partit, o a la seva estratègia de tensió, per dir un parell de factors que també podrien explicar-lo.

De fet, el titular no resol la més evident contradicció. Si existeix aquest caos a Palau, ¿com és que Esquerra –que forma part d'aquest govern– millora en un 50% els seus resultats? I això sense tenir en compte que la valoració que es fa de l'executiu... ha millorat! A l'octubre era de 3,72 i en l'últim sondeig puja a 3,99. "El caos"!, titulen. Però és que la suma dels partits del Govern van obtenir 17 escons a les passades generals espanyoles i ara el CEO els atorga una forquilla d'entre 19 i 22 diputats. L'augment conjunt és de fins al 29,4%. "Cambrer: doble de caos!", s'ha sentit a Palau.

Al revés t'ho dic

El diari 'Abc' entrevista el líder de Ciutadans i titula en portada: "Rivera garanteix que mai farà president Sánchez". Tot i que les promeses dels taronges cotitzen a la baixa, del titular l'essencial és retenir que el veto és a la persona de Sánchez. Tenint en compte que l'Íbex-35 sembla decantar-se cap a un pacte PSOE-Cs, l'escenari de futur més plausible –si aquests dos partits sumen 176 escons o més– és que Rivera garanteixi el pacte amb el PSOE si els 'barons' obliguen el seu líder a 'fer un pas al costat'. Que és just el contrari del que suggereix aquest titular.