'El País' i l'estratègia de denigrar psicològicament Puigdemont

260x366 El president Puigdemont. / Equinox El president Puigdemont. / Equinox

"Pròfug i desconnectat de la realitat, l'expresident català bloqueja la formació de Govern". És un subtítol de portada d'aquest diumenge d''El País'. En el "pròfug" no hi entro, perquè és evident que entre els mitjans que sustenten el relat de l'Estat i la seva arbitrarietat jurídica no es pot admetre el terme 'exiliat'. Però aquest "desconnectat de la realitat" és especialment ofensiu. Primer perquè no és veritat. El titulador sap de sobres que, rere l'enrocament de Puigdemont, hi ha una estratègia de negociació. Salvar la majoria absoluta de l'independentisme ha costat el que no està escrit i el president català ho sap amb escreix. Repetir eleccions desmotivaria el vot republicà d'una manera que ni Esquerra ni JxCat poden assumir. Però el diari s'escuda en aquest terme, que evoca problemes psiquiàtrics i de percepció, perquè el que busca no és informar (ni tan sols interpretar) sinó deshumanitzar. Ni que sigui sent frívols amb el presumpte desequilibri mental d'algú que, en tot cas i com a mínim, els va passar la mà per la cara el 21-D.

Més psiquiatria de tres rals

'El Correo Gallego' i dos diaris més publiquen un article de Xabier Vila-Coia, que firma en tant que "politòleg i antropòleg". El títol és: "El cas de 'la manada': violació o pel·lícula porno?" La resposta, esclar, és "violació". O, més concretament, "violació, carallot". Perquè s'ha de tenir penques d'escriure coses com "on resideix l'agressió, en el fet en si o en com vivim aquest fet?": luxes de columnista cunyadívol que es presenta com a filòsof a Twitter quan el cos penetrat a contracor no és el teu. En el fons, és un nou diagnòstic psicològic de pa sucat amb oli. L'autor, des de l'onanisme de la seva reflexió, es permet suggerir que tot plegat va ser una fantasia que no va sortir-li bé. I acaba concloent que "hi ha sis culpables i sis innocents". Ja es veu que ser columnista, politòleg, antropòleg, filòsof i psicòleg li queda curt al nostre home: resulta que també és jutge.