'El País' li perdona la tupinada a Albert Rivera

260x366 El president de Cs, Albert Rivera, en una conferència a l'Hotel Ritz de Madrid / EFE El president de Cs, Albert Rivera, en una conferència a l'Hotel Ritz de Madrid / EFE

El paper d''El País' amb Ciutadans sempre ha sigut ambigu. Tot i ser (presumptament) el diari imprès de les esquerres espanyoles, ha dispensat tradicionalment un tracte cordial a aquesta formació. Entenc que és la dreta que voldrien, la que voldrien que substituís el PP en la renovació del bipartidisme. La dreta que té el suport de l'Íbex-35, també. Però des de la seva deriva de to autoritari i les intimacions amb Vox, semblaria que el rotatiu hauria de dispensar-los un to més crític. Sobretot amb la nova directora, que té la missió de redreçar ideològicament el diari. (Però com és de feixuc, aquest timó...)

Ciutadans va tirar de tupinada per imposar la candidata d'Albert Rivera a les llistes de Castella i Lleó. La regeneració era això, es veu. Set diaris –tots menys 'El Punt Avui'– duen l'assumpte a les seves respectives primeres pàgines. En cinc casos, la paraula 'tupinada' apareix al titular. A 'El Periódico' opten per 'tongo'. Quin és el titular d''El País'? "Rivera pateix el seu primer revés intern amb la derrota del seu fitxatge estrella". No és cap formulació en positiu però sí que destaca respecte a tota la resta perquè no hi apareix la paraula clau. I no es tracta d'una derrota qualsevol: és un cas d'irregularitats, és trampa. El concepte 'tupinada' no figura en el titular de les pàgines interiors i només apareix com a última paraula (!) d'un text de nou paràgrafs: la piràmide invertida, invertida. La penúltima paraula és 'possible', no fos cas. I a l'entradeta es diu tan sols que "un desfasament de vots va posar en entredit la netedat del procés". A més, el diari ho dona a una sola columna mentre que obre a 'La Razón' i a l''Abc'. D'acord: ho fan perquè volen salvar l'hegemonia del PP en aquesta triple dreta que encapota el cel electoral espanyol. Però, ni que sigui per contrast, es fa evident la màniga ampla d''El País' amb els excessos de Rivera.