Un oblit d''El País' al parlar de la policia patriòtica de Fernández Díaz

Fa uns dies que 'El País' s'ha posat a fons amb l'afer de la policia política ordida en temps de Jorge Fernández Díaz com a ministre de l'Interior. O ministre de l'Anterior, caldria dir, atès el paral·lelisme de certes pràctiques amb etapes (que esperàvem) pretèrites. Aquest dimarts el diari obre amb el titular "El govern sosté que ha netejat les clavegueres de l'Estat" i consigna que dels set agents imputats cinc s'han jubilat i dos estan relegats. Ahir escrivien un editorial en el qual no estalviaven epítets contra aquesta banda: "trama de corrupció", "sinistra unitat", "màfia policial", "guerra bruta", "brigada gangsteril"... En aquest text, s'explica com Pablo Iglesias ha sigut l'últim polític de qui s'ha sabut que va patir les accions indignes d'aquest grupuscle. En canvi, no hi ha cap referència a la qüestió catalana ni a l'impacte que les constants pseudoinformacions difoses –"pseudo" perquè es van demostrar falses– ha tingut en la vida política catalana els últims anys gràcies a la corretja de transmissió de mitjans de comunicació que no en mereixen el nom. El diari identifica amb nom i cognoms els responsables polítics de la cosa (Fernández Díaz, Francisco Martínez, Ignacio Cossidó), però, en canvi, tampoc no assenyala quins són els còmplices mediàtics de l'operació. ¿Tant costava dir que 'El Mundo' i 'OK Diario' han sigut els principals difusors d'aquestes fabricacions?

Diu l'editorial: "Només investigant fins al final tots els implicats, sense importar fins on ascendeixi la cadena de comandament, es podrà reparar –i només parcialment– el dany que aquest grup ha causat a l'estat de dret amb la seva guerra bruta". Doncs jo tinc una altra idea sobre com reparar el dany: admetre obertament, i sense amagar-ho a l'editorial, que els polítics independentistes van ser la principal presa de caça major per a aquesta unitat.