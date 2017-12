'El País' branda la pastanaga icetiana dels indults

260x366 portada pais 14/12/17 portada pais 14/12/17

La informació viatja entre les diferents capçaleres de manera capriciosa. "She moves in misterious ways", que cantaven els U2. Miquel Iceta va explicar a l'ARA que proposaria indultar els imputats pel Procés i després ho va repetir a 'eldiario.es'. En canvi, no ha sigut fins que el candidat del PSC ha insistit en la idea a RAC1 –i, sobretot, fins que el PSOE no s'ha posicionat– que la premsa de Madrid ho ha recollit.

Que es tracta d'una quimera electoralista ho demostren dos fets. D'una banda, que tot i que obre portada a tres diaris de Madrid, a la premsa catalana només mereix un subtítol a 'El Periódico'. I, de l'altra, que a la capital del regne són capaços d'explicar-ho d'una manera i just de la contrària. Mau. Perquè 'La Razón' diu: "Iceta tensa el PSOE en demanar indults per als sobiranistes" i, en el mateix sentit, 'El Mundo' destaca en un subtítol: "Ferraz es desmarca de la seva petició de llibertat per als imputats pel Procés". En canvi, 'El País' s'ha llevat avui magnànim i assenyala que "El PSOE accepta la idea d'Iceta d'indultar els secessionistes". Tota la resta de mitjans diuen que nanai, que al PSOE enarborar ara la proposta del perdó li fa gratera. A l'Espanya del 155 ningú no vol quedar com el nyicris que no colla, tenalla, escapça i anul·la els sobiranistes. El que passa és que Iceta mateix va dir que el partit hi estava d'acord, i el diari li ha comprat la vespa. Però la portada d''El País' –desmentida per la resta del quiosc– no cola: és només l'intent d'apel·lar, en campanya, al vot no independentista que, malgrat tot, és perfectament conscient de l'aberració política i jurídica que significa aplicar el 155 i mantenir candidats a la presó. O sigui: és una pastanaga com una catedral. Arri, arri, tatanet, anirem a Sant Benet, comprarem un pastisset, per dinar, per sopar, i d'indult no n'hi haurà.