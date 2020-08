'Palo y astilla' arrenca despullant la relació amb el pare de Xavier Sardà

Després de quedar ajornat pels estralls del covid, Atresplayer Premium estrena aquesta nit Palo y astilla, un programa amb format de documental presentat per Mamen Mendizábal en què cares conegudes de la televisió com Iñaki Gabilondo i el Gran Wyoming mostraran el seu vessant més personal recordant la figura dels seus pares, i també faran un recorregut emocional per les seves carreres professionals a través d’àlbums personals, testimonis i vídeos. Després d'Atresplayer Premium Palo y astilla es podrà veure a La Sexta. El protagonista del primer programa és Xavier Sardà, que recordarà la duresa de la seva infantesa i la relació especial que va tenir amb el pare, Jaume, un home vidu i amb pocs recursos que va tirar endavant amb els seus quatre fills. El programa s’emetrà cada diumenge i els convidats de pròximes edicions seran Alberto Chicote, José Sacristán i Arantxa Sánchez Vicario, que parlarà de la reconciliació amb els seus pares. Palo y astilla era la proposta del grup per competir els dimecres a la nit i s’haurà de veure com respon al nou format i al nou horari.