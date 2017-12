Paràbola de la gran esperança taronja de l'Íbex i les enquestes

El programa 'Estudio estadio' va acudir a les xarxes per fer la següent pregunta: "Quin equip us agradaria que guanyés el Mundial de Clubs?" Les opcions eren el Reial Madrid, l'Al-Jazira i el Gremio de Porto Alegre. Després de 24.000 vots, el Reial Madrid només sumava un 19% de respostes i empal·lidia al costat del 55% que acumulava el Gremio. L'equip blanc va guanyar (agònicament) l'accés a la final i, l'endemà, a l'espai esportiu no se li acut res més que fer una nova enquesta: "Després de la classificació del Reial Madrid, avui us preguntem –i ara de debò–: qui voleu que guanyi la final del Mundial de Clubs?" I, de nou, la immensa majoria (84%) va optar pel Gremio de Porto Alegre. Inassequible a l'escarment dels trols, 'Estudio estadio' ho tornava a provar dijous, en un to directament suplicant: "Avui us preguntem –última oportunitat i amb la mà al cor!–: qui voleu que guanyi la final del Mundial de Clubs?" El percentatge a favor del Gremio encara va enfilar-se més, fins al 88%.

Hoy os preguntamos, ¡última oportunidad! y con la mano en el corazón, ¿quién queréis que gane la final del Mundial de Clubes? @teledeporte #estudioestadio 23:00 — Estudio Estadio (@EstadioTVE) 14 de desembre de 2017

Aquests dies que la gran esperança taronja de l'Íbex-35 ha aparegut liderant les enquestes electorals de l'espanyolisme, és bo recordar l'enorme distància que hi pot haver entre els desitjos de qui convoca una consulta pública i els seus resultats. Espero que si l'escrutini final no és el que l'Estat esperava, no facin com la bona gent d''Estudio estadio' i comencin a fer repetir la votació –la festa de la democràcia!– fins que s'ajusti als seus desitjos.

Àlbum de titulars

"Expulsado del bingo por decir 'por el culo te la hinco' cada vez que salía el 5". Publicat a 'Haynoticia.es'.