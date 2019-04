El ‘Paradise’ finlandès que s’amaga a Màlaga

Des de fa anys, la ciutat de Fuengirola és el refugi de 15.000 finlandesos que, atrets pel bon clima, han canviat les temperatures sota zero pròpies del fred nòrdic pels confortables 17 graus que sol registrar la Costa del Sol al gener. Aquesta comunitat finlandesa -la segona més gran del món després de la que està instal·lada a Suècia- ha trobat el seu paradís en aquest racó de món, tal com explica Paradise, la primera coproducció de Mediapro amb Yle, la televisió pública finlandesa. Una arcàdia que potser no és tan perfecta com es creuen els seus habitants si hem de fer cas d’aquest thriller que tindrà com a protagonista masculí Fran Perea, que gràcies a l’èxit que Los Serrano va tenir a Finlàndia és un cara popular al país nòrdic.

“La Costa del Sol és molt coneguda pels finlandesos, i no només pels jubilats. Hi ha una comunitat molt potent i ens va semblar que era una part de Finlàndia que s’havia de conèixer”, explica Marko Röhr, un dels productors finlandesos de la sèrie, que es podrà veure al país escandinau per internet a finals de desembre i a través de la televisió pública al gener (aquí encara no té plataforma ni canal per emetre’s). De fet, a Fuengirola hi ha una petita Hèlsinki, amb església, comerços i serveis (advocats, metges i enterrador) finlandesos. És en aquest entorn tancat i aparentment pacífic on la ficció situa una sèrie d’assassinats que alteren la pau de la comunitat.

Més enllà dels estereotips

Tot i que Perea és el principal personatge masculí, el protagonisme recau en l’actriu Riitta Havukainen, una detectiu finlandesa de 62 anys, la Hilka, que viatja a Màlaga per localitzar una família finlandesa de la qual fa dies que no es té noticies. El contacte amb la Costa del Sol suposarà un canvi de vida per a la Hilka, que fa molt temps que té cura del seu marit, afectat per l’Alzheimer. “Des d’un punt de vista feminista m’alegra molt que hi hagi un personatge així, perquè normalment els femenins són afegits per als masculins: les seves trames serveixen per explicar els homes. En canvi aquí la Hilka és al centre”, explica Havukainen sobre el seu personatge.

Ran Tellem, responsable de contingut internacional de Mediapro, assegura que, a banda de ser un thriller, Paradise és una història sobre la memòria i el despertar. “Els dos protagonistes han viscut com endormiscats”, explica, en referència als personatges de Havukainen i Perea. L’actor de Los Serrano interpreta l’agent de policia local Andrés Villanueva, un home que, com la Hilka, també ha viscut una pèrdua. Aquest fet farà que entre tots dos s’estableixi una relació especial que, segons diuen, trencarà els estereotips. “És molt fresc veure una dona gran treballant amb un noi més jove, però també vivint una espècie d’enamorament”, assegura l’actriu principal. Perea la secunda: “És el contrari del que ens solen mostrar”, diu l’actor, que explica que es tracta de dos personatges que es troben en un moment molt delicat de la seva vida i que s’ho passen bé treballant junts. “Sorgeix una relació que jo no sabria com definir-la, no hi hem posat nom”, remarca.

Paradise és un bon exemple de la nova estratègia de Mediapro per convertir-se en un actor global en la producció de continguts, que té com a vaixell insígnia el naixement de The Mediapro Studio. El seu caràcter de coproducció fa que el rodatge de la sèrie hagi sigut punt de trobada de professionals finlandesos i espanyols, una reproducció a petita escala de la relació entre la comunitat escandinava a la Costa del Sol i els autòctons de la zona. A diferència del que passa a la trama de Paradise, però, la filmació ha transcorregut sense problemes i els participants no es cansen de repetir les bondats de la cooperació internacional. De fet, Marja Pyykkö, directora de la sèrie, deixa constància de la seva adaptabilitat intercalant en el seu discurs fragments en castellà, finès i anglès i, de tant en tant, deixant anar alguna paraula que deixa descol·locats els seus interlocutors, com chungo o acojonante.

Quan ‘Los Serrano’ van seduir Europa

Estrenada l’any 2003 a Telecinco, Los Serrano va ser un èxit a Espanya però també a Europa. Països com Itàlia, Portugal i la República Txeca en van fer versions pròpies, mentre que a Sèrbia i Finlàndia es va emetre la versió original. Va ser en aquests països on els actors de la comèdia, i especialment Fran Perea, es van fer famosos. L’actor recorda el seu pas pel país escandinau amb estima: va anar-hi convidat per la televisió pública Yle, la mateixa que ara coprodueix Paradise amb Mediapro, i va acabar publicant una edició finesa del disc La chica de la habitación de al lado i fent-hi concerts. L’àlbum va arribar al número 10 dels discos més venuts del país.