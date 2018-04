Paramount adaptarà la sèrie ‘Sé quién eres’ als Estats Units

La sèrie de Pau Freixas 'Sé quién eres' tindrà una versió nord-americana. La cadena Paramount Network i la productora CBS Studios han començat a desenvolupar una adaptació del 'thriller', emès la temporada passada a Telecinco i protagonitzat, en la versió original, per Francesc Garrido, Blanca Portillo i Aida Folch. Segons el portal 'Deadline', el cocreador de 'The last ship' Steven Kane serà el responsable del guió de la nova sèrie, mentre que les tasques de direcció les assumirà David Semel, que ja va estar al capdavant de 'Star Trek. Discovery'.

'Sé quién eres', que en la versió nord-americana es titularà 'I know who you are', explica la història d’un prestigiós advocat i professor universitari que, després d’un accident, queda amnèsic. Quan, dins del cotxe en què viatjava, apareix sang de la seva neboda, desapareguda uns dies abans, l’home es converteix immediatament en sospitós d’haver-la assassinat. Ell intenta demostrar que és innocent, tot i que no recorda res, mentre una exalumna seva, convençuda que en realitat no ha perdut la memòria, lluita perquè el condemnin.