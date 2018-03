Un 'Pareu Màquines' per al jove periodista del 2040

260x366 Portada de l'Abc, 23 de març del 2018 Portada de l'Abc, 23 de març del 2018

El Pareu Màquines d'avui no l'escric (només) per al lector que compri el diari o consulti la web sinó, i sobretot, per al periodista que encara ha de néixer i, mentre fa la carrera, dedica una tarda ociosa a remenar hemeroteques.

Hola, periodista del 2040. Aquí un del 2018 que ha guardat algunes frases llegides durant el dia d'avui, marcat pels empresonaments provisionals de Josep Rull, Jordi Turull, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Raül Romeva. "¡Llorones! Los golpistas Jordi Turull y Josep Rull se pusieron a llorar" (' Caso Aislado'). "Marta Rovira se fuga: la madre de la República catalana no aguanta la presión" (' Libertad Digital'). "No tenían media torta" ( també Libertad Digital). "Cansina sarta de mentiras supremacistas" (això ho signa el director adjunt de l''Abc', un diari que anys abans felicitava Hitler en portada). "Tal vez se salve Joaquín Forn, al que la Fiscalía no le apetece que intente tomar decisiones propias de psicodrama. Turull, en cambio, no parece candidato al suicidio" ( això ho escriu Carlos Herrera, també a l''Abc'. Aquest senyor, a més, presenta el programa matinal a l'emissora dels bisbes espanyols, que el van triar sens dubte pels seus pietosos valors cristians). "Gerard Bellalta: “¿Cómo se va a ganar la vida Marta Rovira en Suiza? Trabajará de relojera porque de puta seguro que no”" (això ho publica 'Alerta Digital', que fa de camàlic al tal Bellalta, un polític d'alçada negativa i discurs xenòfob que ara mira de fer-se un lloc com a autoproclamat president del Cercle d'Empresaris de Tabàrnia. No et preocupis, si no et sona "Tabàrnia": era una broma de mal gust de la ultradreta).

No sé com estaràs, col·lega del 2040, ni què et preocupa. Però espero que almenys visquis en un estat on els mitjans no es lubriquen amb el greix de l'odi. Aquí ja veus que encara hi estem treballant.