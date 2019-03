El Parlament condemna els "insults masclistes i homòfobs" de Toni Albà i Jair Domínguez

El Parlament ha aprovat aquest dijous una moció de Ciutadans que condemna "els insults xenòfobs i masclistes i/o homòfobs de col·laboradors" de TV3 i Catalunya Ràdio, i que cita explícitament els comentaris dels humoristes Toni Albà i Jair Domínguez contra líders polítics com Inés Arrimadas (Ciutadans) i Miquel Iceta (PSC). "L'insult, la deshumanització i el menyspreu no poden ser mai camuflats com a sàtira", diu el text, que ha estat aprovat gràcies als 62 vots a favors de Ciutadans, el PSC, el PP, Catalunya en Comú Podem i la diputada no adscrita Elisenda Alamany. Els 60 diputats de JxCat i ERC s'hi han oposat, i els 4 de la CUP s'han abstingut.

ERC i JxCat havien presentat una esmena per tal que la moció condemnés "els insults xenòfobs, masclistes, homòfobs i/o per raons ideològiques de col·laboradors dels mitjans de comunicació públics i privats", sense citar cap nom. Ciutadans ha rebutjat l'esmena, de manera que el text que s'ha votat ha estat el que havia proposat inicialment la formació taronja. Per aquest motiu, els dos principals partits independentistes han optat per votar-hi en contra.

La moció de Ciutadans es va presentar després del polèmic tuit de Toni Albà que, implícitament, qualificava de prostituta la líder de la formació, Inés Arrimadas. Arran de l'acte que el partit va fer a Waterloo, davant la casa de Carles Puigdemont, Albà va tuitejar: " Bon viatge a Waterloo! Vigila no passis de llarg i vagis a petar a Amsterdam. Allà estaries com a casa i a més a més tindries tots els teus drets laborals respectats!"



Bon viatge a Waterloo!!! (Vigila no passis de llarg i vagis a petar a Amsterdam ...allà, estaries com a casa i a més a més tindries tots els teus drets laborals respectats!) — TONI ALBÀ ||*||🎗 (@tonialba) 23 de febrer de 2019

Tant la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) com Minoria Absoluta (la productora del 'Polònia', programa del qual Albà és col·laborador) van criticar el missatge, i de fet l'humorista ha estat apartat temporalment de l'espai de sàtira política.

La moció de Ciutadans contenia altres punts que han estat rebutjats, com ara un que pretenia exigir al consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que es comprometés a no contractar col·laboradors que incitin a l'odi, o un altre que acusava TV3 i Catalunya Ràdio d'actuar com a "corretges de transmissió de la propaganda separatista encapçalada pel Govern". L'abstenció dels comuns i el vot en contra l'Alamany han impedit que aquests punts prosperessin.