Un Parlament menys piulador

Constituït el Parlament de la 12a legislatura, ja podem analitzar el perfil dels diputats que ens representen a l’hemicicle virtual de Twitter. El primer que crida l’atenció és que hi ha menys diputats piuladors: 108 dels 135 estan presents a la xarxa social de l’ocell blau, mentre que al període anterior n’hi havia 117. No és una diferència significativa, però potser indica un estancament de la plataforma.

Amb l’ajuda d’Helena Cuesta, investigadora de la UPF, he aplicat als electes els mateixos criteris que als 606 candidats que vaig ser capaç d’identificar tot just es van publicar les llistes electorals. El nostre diputat típic es va apuntar a Twitter a mitjans d’abril del 2011, té gairebé 4.800 seguidors, segueix poc més de 1.000 usuaris i publica menys de tres tuits al dia. Però dins del col·lectiu hi ha variacions notables.

El diputat més veterà a la xarxa torna a ser Carles Puigdemont (JxCat), que s’hi va donar d’alta a finals de desembre del 2007; el segueix Marta Rovira (ERC), que ho va fer quatre mesos després. A l’altre extrem hi trobem tres diputats que van obrir perfil fa només dos mesos; un és el nou secretari de la mesa, Eusebi Campdepadrós (JxCat). A aquests cal afegir-hi Jordi Sànchez (JxCat), de qui l’ANC va crear el compte @jordialapreso per motius obvis, però a l’anàlisi he considerat l’original @jordisanchezp per respectar-li la veterania.

Els tres diputats més seguits són caps de llista: Puigdemont té 640.000 seguidors, Oriol Junqueras (ERC) passa dels 502.000 i Inés Arrimadas (Cs) en té 373.000. El citat Campdepadrós comparteix amb el ciutadà Jean Castel el nombre més alt de seguits: 5.000. I malgrat ser novell -o potser per aquest motiu-, Campdepadrós ja iguala en activitat piuladora la seva companya de grup Laura Borràs: tots dos publiquen més de 29 tuits cada dia, 10 cops més que el diputat típic. Hi ha tants diputats que tenen configurat el perfil de Twitter en català com en castellà: 52 en cada cas; els altres quatre el tenen en anglès. I pràcticament la meitat encara no han inclòs al seu perfil cap adreça web per ampliar informació sobre ells.