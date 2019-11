El Parlament rebutja la reprovació de Núria Llorach com a presidenta de la CCMA

El Parlament de Catalunya ha rebutjat la reprovació i petició de dimissió de la presidenta en funcions del consell de govern de la CCMA, Núria Llorach, per l a "ineficient gestió" dels recursos econòmics i humans de la Corporació" i "la manca de transparència", segons el text de la moció presentada pel PSC. El punt s'ha rebutjat en una segona volta després que en la primera votació hi hagués un empat entre el no de JxCat i ERC i el sí de Cs, els comuns, el PSC i el PPC. A la segona votació hi ha acabat havent 63 vots favorables, 64 en contra i 5 abstencions, quatre de la CUP i una d'un diputat de Ciutadans.

Durant el ple sí que s'ha aprovat instar el Govern a acordar "tan aviat com sigui possible" un nou contracte programa per donar "estabilitat econòmica, financera i laboral" a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i que "garanteixi uns mitjans públics referents de qualitat en el sector audiovisual i l'accés general a una informació veraç, plural, neutral i equilibrada".

Un dels punts que s'han aprovat per unanimitat és constatar la necessitat que el CAC aprofundeixi en l'anàlisi qualitativa de la pluralitat en continguts, la ponderació de diversitat de veus i la representativitat en els programes.

Durant la sessió, un dels punts de fricció ha sigut el suposat biaix ideològic de TV3. Tant el PSC com Ciutadans i el PP han acusat programes com Està passant i Polònia d'insultar els ciutadans i representants polítics no independentistes i les forces de seguretat. En el cas del PP s'ha reclamat, tot i que no formava part de la moció, que TV3 "no contracti aquelles productores que es dediquen a insultar la meitat de la població catalana".