Parlar d'Elionor per no haver de fer-ho de Joan Carles i Corinna

Quan no està facilitant contractes armamentístics, la família reial espanyola treballa en el negoci dels símbols i el relat. Diumenge tocava la tradicional sessió de fotos estivals i es va decidir que no s'aniria a Marivent –on era tradicional fer-la– sinó al Palau de l'Almudaina. Això ha sigut suficient perquè l''ABC' posi la foto en portada, amb el titular: "Els reis cedeixen protagonisme a la princesa Elionor". Resulta que és el primer cop que l'hereva del tron participa en un acte en aquest enclavament (que és més institucional que el 'campechano' i lúdic entorn de Miravent). I, així, els diaris de la Cort deien que la futurible reina havia estat en un campament dels Estats Units. Tot l'intent de vestir de solemnitat l'ocasió s'esbravava quan li demanaven a la noia de 12 anys com havia anat i ella –com d'altra banda li correspon per edat– replicava: "Ha sigut molt divertit", "Hem practicat l'anglès" i "Hi havia nens de molts països". Prou perquè tota la prosa cortesana parlés en clau de futur. I encara hi havia més transmissió de missatge quan transcendia que Elionor anava vestida de Zara i els mitjans del cor s'encarregaven de recordar que el modelet estava a la venda per 22,95 euros. Cal suposar que l'Hugo Boss de la mare marcava un preu superior, però que les setinades publicacions ens estalvien el disgust de fer-nos-ho saber.

No costa gaire de veure que no es tractava tant de posar el focus en la jove princesa sinó de retirar-lo del rei Joan Carles, absent en la fotografia. El motiu oficial? Una recomanació dels metges per uns dolors al canell. Que això li impedeixi estar un minut i mig davant de les càmeres és un misteri que experts biomèdics encara estudien. Corinna (i les seves últimes revelacions) només apareix esmentada, i encara d'esquitllentes, a 'El Mundo' i 'El País'. No, no hi deu haver tingut res a veure.