Paula Echevarría contra el Daeix

Telecinco estrena aquest dimecres a les 22.40 h 'Los nuestros 2', una minisèrie de tres capítols sobre una unitat de l’exèrcit espanyol que lluita contra l’Estat Islàmic. La producció reprèn el fil de 'Los nuestros', una ficció de tres episodis que la cadena va emetre el 2015 i que va aconseguir un gran èxit: 3,6 milions d’espectadors i un 19,6% de quota de pantalla al conjunt d’Espanya. La nova proposta compta amb un elenc completament renovat i trasllada l’acció de Mali (on els protagonistes de la primera temporada intentaven rescatar dos nens espanyols segrestats per un grup salafista) a Síria, i concretament a la ciutat de Raqqa, on l’Estat Islàmic havia situat la capital del seu califat fins que va ser alliberada, a finals del 2017.

L’acció de 'Los nuestros 2', però, se situa en un moment en què Raqqa encara està controlada pel Daeix. L’exèrcit espanyol té indicis que a la ciutat hi ha una càrrega radioactiva que els jihadistes pretenen utilitzar per cometre un atemptat a Europa, i per això la sergent de la brigada paracaigudista Martina Ibáñez (interpretada per Paula Echevarría) s’ha d'endinsar a la ciutat, infiltrada dins de les milícies kurdes que hi combaten. El seu primer objectiu serà localitzar la Montse (Aida Folch), una jove espanyola que es va enamorar d’un membre de l’Estat Islàmic, el Samir (Francesco Arca), i que, després de convertir-se a l’islam, el va acompanyar a Raqqa, d’on ara vol fugir després d’haver sigut testimoni directe de la crueltat de l’organització terrorista. La sergent, doncs, intentarà rescatar-la, però també espera obtenir-ne informació clau per localitzar el material radioactiu.

El principal suport de la Martina en aquesta missió li arribarà del Carlos (Rodolfo Sancho), un agent del CNI que accepta sumar-se a l’acció militar per la forta atracció que sent per la sergent. Carles Francino (que donarà vida al cap de la patrulla de la qual forma part la Martina), Joel Bosqued, David Castillo i Elvira Mínguez, entre d'altres, interpretaran la resta de membres de la unitat.

Paral·lelament a aquesta trama siriana, la sèrie tindrà un segon fil argumental que es desenvoluparà a Madrid. A la capital espanyola hi viu l’Elena (Michelle Calvó), la germana de la Montse, que manté una relació cada vegada més estreta amb l’Aissa i el Mohamed (Loreto Mauleón i Samy Khalil), dos amics de la Montse que la intenten convèncer que la seva germana és feliç a Raqqa i que ella hauria de seguir el mateix camí. En realitat, si pretenen que l’Elena viatgi a Síria és perquè el Samir, davant les dificultats per tenir un fill amb la Montse, pretén casar-se amb ella amb l’esperança que li doni descendència. I no només això: l’Aissa i el Mohamed formen part d’una cèl·lula de l’Estat Islàmic que prepara una sèrie d’atemptats a Madrid. Aquest segon tauler el completa l’Idris (Stany Coppet), un fill d’espanyol i siriana que col·labora amb el CNI amb la voluntat de combatre el jihadisme i aconseguir que Síria torni a viure en pau.

La minisèrie, dirigida per Joaquín Llamas i amb guió d’Alejandro Hernández (que ja n'havia escrit la primera temporada), ha comptat amb la col·laboració de diverses unitats de l’exèrcit espanyol, que han ofert assessorament, han cedit vehicles i material i han facilitat l’accés de l’equip a camins i recintes habitualment restringits. Aquestes i altres interioritats del rodatge quedaran recollides en un videoblog que Paula Echevarría ha inaugurat ja a la web de la sèrie i en què explicarà, per exemple, com era el procés de caracterització per convertir-se en la sergent Ibáñez i com es va preparar físicament per a les escenes d’acció, i també presentarà la doble que la va substituir en les seqüències més complexes.