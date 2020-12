Pedrerol guanya la batalla judicial contra Intereconomía, que li haurà de pagar 2,5 milions d'euros

Intereconomía haurà de pagar 2,5 milions d'euros al presentador Josep Pedrerol després que el grup mediàtic hagi perdut la batalla judicial que tenien oberta contra ell des que el van fer fora. Segons s'ha sabut avui, el Tribunal Suprem va desestimar ahir el recurs presentat pel Grupo Intereconomía contra la sentència condemnatòria que havien rebut de l'Audiència Provincial de Madrid, que sentenciava a favor de Pedrerol pel cas del seu acomiadament el 2013. Aquesta sentència arribava com a part de l'enfrontament judicial entre el barceloní i l'empresa, on treballava presentant el format esportiu Punto pelota. Segons revelen alguns mitjans, el jutjat de primera instància número 34 va condemnar Intereconomía a pagar 1.059.186,53 euros a Pedrerol, més els interessos en concepte de factures pendents de pagament a la productora del presentador, Radio Sport Club. A més a més ara també li haurà de pagar 1.599.000 euros en concepte de danys i perjudicis per haver trencat sense cap justificació el contracte amb aquesta entitat, de manera que la indemnització total supera els 2,5 milions d'euros.

La guerra judicial entre Pedrerol i el grup mediàtic Intereconomía es remunta al desembre del 2013, quan el periodista català va sortir de la companyia després rebre un burofax que li comunicava el seu acomiadament, tal com va transcendir llavors. La cadena el feia fora basant-se en un suposat incompliment de contractes publicitaris. El barceloní va titllar aquesta decisió d'improcedent, atès que hauria estat fins i tot sis mesos sense cobrar. De fet, segons va explicar en aquell moment, va ser ell personalment qui es va haver de fer càrrec dels sous de l'equip. Intereconomía, en plena batalla, va presentar una altra demanda contra Pedrerol, que va ser arxivada, per un presumpte incompliment de contracte.