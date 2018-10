Pedro Almodóvar s'uneix a Netflix i produirà una sèrie per al 2019

Pedro Almódovar i la seva productora El Deseo pugen al carro de Netflix. Segons va explicar el seu germà i soci, Agustín Almódovar, durant el Festival de Sant Sebastià, estan preparant una sèrie per a la plataforma que es podrà veure l'any 2019. "Tenim un projecte per l'any vinent amb Netflix, no puc dir res més. Nosaltres som de la vella escola, ens encanta el cinema a les sales, però els nous temps demanen altres formats de ficció, sempre que ens agradin a nosaltres, que som els jutges més exigents", va assegurar el productor, que va assenyalar que el nou projecte es rodarà a Espanya amb equip local però que no estarà dirigit per Pedro Almodóvar, que només exercirà de productor.

L'anunci d'Agustín Almodóvar contrasta amb les declaracions que el seu germà va fer sobre la plataforma nord-americana durant el Festival de Canes. En aquella ocasió, el director de cinema, que presidia el jurat, es va pronunciar en contra de la participació de les pel·lícules de Netflix als festivals de cinema. “Entre que vegin les meves pel·lícules a 190 països o en una pantalla gran, prefereixo la pantalla gran”, va dir el manxec, que va demanar a les plataformes digitals que assumissin "les regles del joc existents" i respectessin “les finestres d’exhibició” i les “obligacions d’inversió d’Europa”.

"Pedro sempre té en cartera moltes històries però no el veig en una sèrie, és director de llargmetratges, és el seu format, encara que pot ser que inspiri per drets que tenim adquirits. Com a productors sí que hem de treballar en el que és més nou i ara, que hi ha una gran demanda per a plataformes, hem de ser-hi", va concloure. En l'àmbit televisiu, els germans Almodóvar només han produït una sèrie en tota la seva història. Va ser 'Mujeres', una ficció creada per Dunia Ayaso i Félix Sabroso que es va emetre a La 2 l'any 2006.

A més del projecte amb El Deseo, Netflix ha anunciat avui un nova producció espanyola per al 2019, 'Alta mar'. La sèrie produïda per Bambú, responsable de 'Las chicas del cable', la primera ficció espanyola de la plataforma, s'ambientarà en un transatlàntic que viatja d'Europa a Amèrica a la dècada dels anys 40. Durant la travessia apareixerà morta una passatgera que no figura en el llistat de viatgers i a la qual ningú recorda.

El drama, que comptarà amb una primera temporada de vuit episodis, estarà protagonitzada per Jon Kortajarena, que interpreta un atractiu oficial, i Ivana Baquero ('El laberinto del fauno'), que serà l'Eva, una passatgera que viatja amb la seva inseparable germana, la Carolina (Alejandra Onieva).