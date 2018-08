Pedro Carreño, destituït de director i presentador del 'Telediario' de cap de setmana de TVE

Després del cessament de Jenaro Castro al capdavant d''Informe semanal', TVE suma una nova baixa: Pedro Carreño deixarà de ser el director i presentador del 'Telediario' de cap de setmana de la cadena pública.

Carreño es va incorporar als informatius de cap de setmana l'any 2014, després del polèmic cessament del periodista Oriol Nolis, que va ser acomiadat pocs dies després del nomenament de José Antonio Álvarez Gundín com a cap d'informatius, quan encara no feia ni dues setmanes del 9-N. Nolis va tornar a TVE Catalunya, on va va passar a presentar 'El debat de La 1', en substitució de Cristina Puig, i 'L'informatiu'.

El consell d'informatius de TVE detecta més de 70 casos de males pràctiques en tres mesos

Durant la seva etapa com a director i presentador del 'Telediario' de cap de setmana, Pedro Carreño ha sigut acusat de manipular els informatius i se n'ha demanat la destitució en diverses ocasions. Per exemple, quan els informatius van dedicar només 20 segons a informar sobre la manifestació que es va fer a Múrcia contra l'expresident Pedro Antonio Sánchez, imputat en el cas Auditorio. El 8 d'abril del 2017 el 'Telediario' es va convertir en el blanc de les crítiques per no obrir amb el desarmament definitiu d'ETA i relegar la notícia a un quart lloc dins de l'escaleta.

Pedro Carreño també va estar al centre de la polèmica arran de l'acomiadament de la periodista Susana Torres, que el va acusar d'haver-la amenaçat. El consell d'informatius de TVE va considerar que l'acomiadament era una estratègia de "purga" de la direcció de serveis informatius per "arraconar a els professionals que es negaven a col·laborar en males pràctiques o manipulacions informatives".